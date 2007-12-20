Летом в 2008 году в “Артеке” будет проходить Всемирный форум детей

С 15 июля по 4 августа 2008 года в Международном детском центре “Артек” будет проходить Всемирный форум детей.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель правления Всеукраинского благотворительного Фонда Надежды и Добра Валентина ДОВЖЕНКО.

Она напомнила, что с 2002 года в “Артеке” ежегодно проходит международный фестиваль “Изменим мир к лучшему!” и в этом году дети выступили с инициативой провести всемирный форум детей. По ее словам, за 6 лет в Украине в рамках фестиваля побывали дети из более чем 30 стран мира.

“Мы, наверное, не додумались бы до всемирного форума, если бы не инициатива детей из 32 стран”, - сказала В.ДОВЖЕНКО.

Она рассказала, что дети обратились в ООН и лидерам своих государств, которые поддержали эту инициативу.

По словам В.ДОВЖЕНКО, она передала Генеральной Ассамблеи ООН обращение детей-участников 6-го фестиваля “Изменим мир к лучшему!” по поводу проведения форума. По ее словам, на сегодня соответствующее обращение было распространено как официальный документ ООН.

В.ДОВЖЕНКО заметила, что Всемирный форум детей будет проходить при поддержке Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, Министерства по вопросам семьи, молодежи и спорта, МИД, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Также сейчас готовится соответствующее постановление правительства.

По ее словам, информация о будущем форуме размещена на официальном сайте МДЦ “Артек”, и представители разных стран уже обращаются относительно своего участия. Также уже разработан порядок проведения форума и требования для делегаций.

“Думаю, что в рамках международного фестиваля “Изменим мир к лучшему!” пройдет Всемирный форум детей, в рамках которого дети из разных стран смогут пообщаться друг с другом, показать свои таланты и свои национальные традиции, подружиться и уехать с чувством дружбы детей всей планеты”, - прибавила она.