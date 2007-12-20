В Национальном художественном музее Украины 22 декабря откроется выставка «Дети»

В Национальном художественном музее Украины 22 декабря в рамках общеукраинского проекта “Живое искусство” откроется художественная выставка “Дети”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель генерального директора Национального художественного музея Марина СКИРДА сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, во время выставки будут представлены около 70 экспонатов разных видов искусства и жанров изобразительного искусства, образцов детской книги, а также раритетные игрушки. В частности, в экспозиции будут представлены произведения украинских художников конца XIX-XX века Николая Пимоненко, Александра Мурашко, Георгия Нарбута, Федора Кричевского, Алексея Шовкуненко, Сергея Григорьева, Татьяны Яблонской, Дмитрия Шавикина и других.

М.СКИРДА отметила, что открытием выставки завершится первый этап общенациональной акции “Живое искусство”. Она отметила, что акция была направлена на популяризацию украинского искусства, повышение уровня знаний об отечественных музеях и увеличение количества посетителей. “И нам это удалось, поскольку количество посетителей возросло в два раза”, - сказала М.СКИРДА. Она напомнила, что инициаторами и разработчиками проекта стали рекламное агентство GANKA и молочная компания “Галичина”.

В свою очередь креативный директор рекламного агентства GANKA Анна ТРЕТЯК отметила, что идея проекта заключалась в донесении искусства до конкретного адресата. В частности, во время реализации первого этапа акции, который имел название “Сравни”, в течение 6 месяцев в парках и на улицах Киева детям были розданы открытки-разрисовки с контурным изображением произведений украинских живописцев из коллекции Национального художественного музея. «В общей сложности таких открыток было роздано 36 тысяч», - отметила А.ТРЕТЯК. По ее словам, эти открытки дети имели возможность разрисовать по своему собственному вкусу и при желании прийти в музей и сравнить с оригиналом. Она отметила, что во время посещения экспозиции каждый получал значок “Я умею рисовать” и магнит от “Галичины”.

В свою очередь национальный менеджер по маркетингу молочной компании “Галичина” Галина ЯНИШИВСКАЯ отметила, что компания согласилась принять участие в акции, поскольку “хотела, чтобы люди начали понимать живое искусство”. “Мы надеемся, что люди начнут глубже понимать и требовать от бизнеса качественной продукции”, - сказала она.