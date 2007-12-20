Ассоциация «Возрожденные гимназии Украины» заявляет о незаконной ликвидации школы полного дня при Стрыйской гимназии

Ассоциация «Возрожденные гимназии Украины» отмечает, что городские власти города Стрый (Львовская область) нарушила украинское законодательство, приняв решение о ликвидации школы полного дня в составе гимназии имени Митрополита Андрея Шептицкого.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил президент ассоциации Ярослав ТУРЯНСКИЙ.

Он сообщил, что 22 августа 1991 года в г.Стрый первой в Украине была возрождена знаменитая довоенная Стрыйская гимназия, которой 17 сентября 1991 года было присвоено имя Митрополита Андрея Шептицкого. С 1 сентября 1992 года при гимназии открылись догимназионные начальные классы «Родная школа» как школа полного дня с оригинальной методикой обучения - без уроков, звонков, домашних заданий и с послеобеденными студиями краеведческого характера.

По словам Я.ТУРЯНСКОГО, уже в течение последних десяти лет Стрыйская гимназия является не только лучшей в городе, но и входит в тройку лучших гимназий Львовской области.

19 декабря 2003 года на базе старших классов гимназии открылся коллегиум Киево-Могилянской академии - единственный во Львовской области, при содействии выпускника довоенной гимназии Богдана БАРАБАША из Нью-Йорка.

В то же время, Я.ТУРЯНСКИЙ отметил, что 22 мая 2007 года сессией Стрыйского городского совета было принято решение о реорганизации «Родной школы» Стрыйской гимназии в отдельную общеобразовательную школу первой степени. Данное решение было принято с нарушением действующего законодательства об образовании, потому что речь идет о реорганизации части Стрыйской гимназии, которая успешно функционирует 16 лет, заявил он.

Как сказал Я.ТУРЯНСКИЙ, для срочного выполнения этого решения сессии Стрыйским городским отделом образования 30 мая были извещены все учителя об освобождении от должностей, а 19 июня был назначен директор еще несуществующей школы, один из учителей средней школы №7. И только обращение родительского и учительского коллективов гимназии в органы власти, в суд временно остановили принудительную реорганизацию, заявил он.

Однако третьего сентября, продолжил Я.ТУРЯНСКИЙ, городской отдел образования утвердил новый учебный план для «Родной школы», которым ликвидируются все послеобеденные развивающие студии, хотя бюджет учреждения до 1 января 2008 года был утвержден в полном объеме. 13 сентября был утвержден учебный план Стрыйской гимназии, в котором уменьшились количество часов на углубленное изучение иностранных языков, информатики, добавил Я.ТУРЯНСКИЙ.

Он объяснил, что начинается принудительный переход гимназии в статус обычной общеобразовательной школы, а это нарушает ст.60 Закона Украины «Об общем среднем образовании» (родители имеют право избирать учебные заведения и формы обучения для несовершеннолетних детей) и ст.6 Закона Украины «Об образовании» (доступность для каждого гражданина всех форм и типов образовательных услуг.).

“В течение 15 лет на базе «Родной школы» Стрыйская гимназия, без какой-либо поддержки местных властей, провела три всеукраинских семинара при содействии Дрогобычского государственного педагогического университета имени И.Я.Франко, 4 семинара областных и два - региональных уровней. Ученики «Родной школы» неоднократно занимали призовые места в конкурсах и олимпиадах городского и областного уровней”, - отметил Я.ТУРЯНСКИЙ.

Он также рассказал, что в «Родной школе» из 22 учителей звание «Учитель-методист» имеют 4 учителя, звание «Старший учитель» – 5, учителей с высшей категорией – 4, а также среди них есть «Отличник народного образования».