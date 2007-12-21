ТПУ намерена повторно передать прокуратуре материалы о нарушениях при проведении госзакупок - Лаба

Тендерная палата Украины намерена повторно передать в правоохранительные органы и прокуратуру материалы проверок, в результате которых были выявлены нарушения при проведении процедур государственных закупок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления Тендерной палаты Украины Владимир ЛАБА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что на сегодняшний день правоохранительные органы достаточно слабо реагируют на материалы ТПУ.

«Передавая материалы о массовых нарушениях во время проведения госзакупок в правоохранительные органы и прокуратуру, мы ожидали моментальной реакции. Как подтверждает практика, эта реакция достаточно затянулась, наверное, кому-то было очень невыгодно быстро реагировать на эти материалы. Мы приняли решение повторно направить материалы», - заявил В.ЛАБА. При этом он отметил, что, учитывая возможные изменения в руководстве МВД и прокуратуры, у ТПУ есть надежда, что на эту информацию «будет обращено внимание, и виновные будут наказаны».

В.ЛАБА не уточнил, какое количество материалов будет передано на повторное рассмотрение, отметив, что за последние несколько месяцев ТПУ установила, что более 1300 процедур на 18 млрд. грн. были проведены с нарушением законодательства.