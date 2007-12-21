Общественные деятели призывают ВР как можно быстрее ратифицировать соглашение об упрощении визового режима между Украиной и ЕС

Общественные деятели и лидеры общественных организаций Украины призывают Верховную Раду Украины как можно быстрее ратифицировать соглашение об упрощении оформления виз между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил исполнительный директор Международного фонда «Возрождение» Евгений БЫСТРИЦКИЙ.

Он отметил, что в обращении представители общественности призывают правительства Украины и государств стран-членов ЕС приложить максимум усилий по имплементации нового визового соглашения и обеспечить дальнейшую визовую либерализацию для всех граждан Украины.

Е.БЫСТРИЦКИЙ отметил, что одним из первых шагов в этом направлении должно стать внесение дополнений в соглашения, которые бы обеспечили упрощение оформления виз для представителей организаций гражданского общества, как это предусмотрено подобными соглашениями между ЕС и Молдовой и странами Западных Балкан. Он подчеркнул, что на сегодняшний день «уровень двусторонних контактов общественных организаций Украины и стран ЕС стал настолько высоким, что, по крайней мере, равен деловым контактам и превышает контакты научных работников».

В свою очередь, присутствовавшая на пресс-конференции директор фонда Open Ukraine Орыся ЛУЦЕВИЧ отметила, что на сегодняшний день обращения подписали свыше 1000 общественных деятелей и лидеров общественных организаций Украины. Этот документ уже передан во все институты украинской власти.

Вместе с тем, заместитель директора Центра Мира, конверсии и внешней политики Украины Александр СУШКО отметил, что на уровне ЕС заверешены все ратификационные процедуры, которые касаются этого соглашения, в то же время Верховная Рада Украины до сих пор не ратифицировала этот документ.

По его словам, после ратификации соглашения украинским парламентом, ЕС и наше государство обменяются документами. Таким образом, если в течение месяца народные депутаты ратифицируют соглашение, то она может вступить в силу в марте-апреле.

Говоря о невнесении в соглашение общественных организаций как субъектов, для которых предусмотрено упрощенное оформление шенгенских виз, А.СУШКО отметил, что так произошло не из-за позиции Евросоюза, а “это недостаток украинской переговорной стороны”. По его словам, соглашение готовилось “по следам российских переговоров”. Он отметил, что российской стороне при подготовке аналогичного соглашения “было безразлично, как их общественные организации, которые они воспринимают как пятую колонну, будут решать этот вопрос”. “А украинская сторона, взяв за шаблон российское соглашение, также не обратила на это внимание, а общественные организации не пролоббировали свои интересы”, - добавил А.СУШКО.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Совет министров по вопросам транспорта, телекоммуникаций и энергетики ЕС официально ратифицировала соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии с Украиной. Этим была завершена процедура ратификации документов со стороны Евросоюза.

Украина и ЕС подписали соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии 18 июня этого года.

Украинский парламент пока не ратифицировал эти соглашения. Несмотря на это, по договоренности сторон, соглашение об упрощении процедуры оформления виз между Украиной и ЕС вступит в силу с 1 января 2008 года.

В соответствии с документом, 12 категорий украинских граждан смогут получать бесплатные визы. Для остальных граждан Украины, в частности бизнесменов, визы будут стоить 35 евро.

Действие соглашения не будет распространяться на Данию, Ирландию, Исландию, Норвегию и Великобританию.