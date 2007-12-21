Представители Бориспольского района Киевской области призывают власти остановить присвоение земель крестьян коммерческими структурами
Представители общин Бориспольского района Киевской области призывают центральную власть немедленно остановить присвоение земель крестьян коммерческими структурами.
Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
В частности, председатель коллективного сельскохозяйственного предприятия “Бориспольское” Галина БОНДАРЕНКО сообщила, что в ночь с 18 на 19 декабря, когда она находилась в собственном доме, в нее стреляли из пневматического оружия, в результате чего она получила непроникающее ранение живота.
Г.БОНДАРЕНКО отметила, что это уже не первый случай нападений, угроз в адрес активистов КСП. По ее словам, она и другие ее сторонники, которые борются за земельные права жителей сел Бориспольского района, неоднократно делали заявления, информировали об этом правоохранительные органы и органы власти, однако никакой существенной реакции не поступило. “Есть только отписки”, – сказала Г.БОНДАРЕНКО.
Она рассказала, что представители различных коммерческих структур уже долгое время массово пытаются присвоить земельные паи рядовых крестьян, которые те получили абсолютно законным способом. По словам Г.БОНДАРЕНКО, эти крестьяне - по большей части пожилые люди, которые вынуждены несмотря ни на что в непрерывных судебных процессах защищать свои права.
В связи с этим она призвала власти не допустить дальнейшего расхищения земель крестьян, постоянно следить, чтобы все четко соблюдали законы в области земельных отношений, и оперативно реагировать на нарушения.
В свою очередь депутат Бориспольского городского совета Ярослав ГОДУНОК заявил, что общины Бориспольского района дают властям, начиная с понедельника, 24 декабря, 10 дней для оказания настоящей помощи пострадавшим от мошенников людям. “Довольно нас кормить обещаниями”, – заявил депутат.
По его словам, если через 10 дней от властей не будет ощутимой реакции, жители бориспольских сел будут вынуждены прибегнуть к масштабным акциям протеста. В частности, он сообщил, что будет увеличен палаточный городок на Бориспольской трассе, крестьяне начнут перекрывать дороги, включая автодорогу в аэропорт “Борисполь”, сам аэропорт. Также он заявил, что может начаться вырубка садов на украденных землях, а эта древесина будет вывозиться под стены Секретариата Президента и Кабинета министров. “Нам нечего терять, за нами стоят простые люди”, – сказал Я.ГОДУНОК.
Депутат Бориспольского горсовета напомнил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и другие высокие должностные лица несколько месяцев назад обещали решить земельные проблемы крестьян, в частности, В.ЮЩЕНКО обещал их решить в течение 5 дней, однако ничего не изменилось до сих пор.
Поэтому сейчас Я.ГОДУНОК обращается к Президенту и спрашивает: “Почему он, регулярно проезжая по Бориспольской трассе, ни разу с того времени не остановился и не поинтересовался, почему крестьяне продолжают мерзнуть в палаточном городке, почему их неприятности только осложняются”.