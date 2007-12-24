Народный депутат Горбаль к Новому году передаст более 100 тысяч подарков киевским детям

Народный депутат Украины Василий Горбаль поздравляет с Новым годом и Рождеством столичных школьников и воспитанников других учебных заведений. До конца недели более 100 тысяч новогодних подарков – сладостей и канцелярских наборов от Василия Горбаля разойдутся по киевским детским садикам, школам и интернатам.

«Мы каждый год поздравляем детей, пытаемся охватить максимум учебных заведений во всех районах Киева», - говорит Горбаль, - «конечно, Новый год и Рождество это праздник для всех детей, но особенно нам хочется порадовать воспитанников интернатов и специализированных заведений». «Долгое время мы работаем с этими школами, например, в Соломенском районе есть школа «Надия», мы там всегда помогаем устраивать праздники, делаем подарки», - сказал Горбаль.

«Уверен, что делать подарки и оказывать посильную помощь учебным заведениям по плечу многим, и делать это необходимо, поскольку дети – наше будущее и все, что мы вкладываем в них сейчас, в дальнейшем, во многом будет определять то, как будет развиваться наша страна, наше общество. Детям надо подавать хорошие примеры, чтобы с раннего возраста они учились помогать и сопереживать»,- отметил Горбаль.