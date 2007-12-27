Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам 2008 года составит около 6 млрд. долл. - эксперт

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам 2008 года составит около 6 млрд. долл.

Такое мнение высказал руководитель информационно-аналитического центра «Форекс Клуб» Николай ИВЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, основными причинами продолжения увеличения объема отрицательного сальдо внешнеторгового баланса в 2008 году станут повышение стоимости импортного газа и вступление Украины во Всемирную торговую организацию.

По мнению Н.ИВЧЕНКО, чтобы несколько снизить темпы роста отрицательного сальдо внешнеторгового баланса, Украине необходимо развивать энергосберегающие технологии, а также обеспечивать продвижение украинской продукции на международные рынки.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами за январь-сентябрь 2007 года составило 6 млрд. 692,8 млн. долл. против 4 млрд. 273,4 млн. долл. за аналогичный период 2006 года, в январе-октябре т. г. - выросло до 8,22 млрд. долл.

Сальдо внешней торговли Украины услугами по итогам января-сентября 2007 года составило 2 млрд. 982,4 млн. долл. против 2 млрд. 842 млн. долл. за аналогичный период 2006 года.