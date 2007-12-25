Васильковская территориальная община требует провести антикоррупционный аудит местных властей. Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН депутат Васильковского городского совета пятого созыва Сергей БИРЮКОВ.

В ходе пресс-конференции депутаты Васильковского городского совета (Киевской области) Александр БАБАРИК, Юрий КРАХМАЛЬНИКОВ, председатель Васильковской городской организации защиты прав потребителей Виктор ПАНДЖАКИДЗЕ обнародовали факты злоупотреблений местных властей, в том числе продажи здания горсовета. Среди прочего речь и о фактах угроз в адрес общественных деятелей и оппозиционных депутатов со стороны команды нынешнего мэра Василькова Сергея ИВАЩЕНКО. В частности, депутаты обратились к министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО и лидеру НСНУ Вячеславу КИРИЛЕНКО разобраться в этой ситуации, поскольку “правая рука” мэра член НСНУ Игорь ГАВРИЛЮК открыто угрожал и устраивал “погром” общественной приемной С.БИРЮКОВА.

С.БИРЮКОВ зачитал открытое письмо к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, Председателю Верховной Рады Украины Арсению ЯЦЕНЮКУ, в котором отмечается, что в результате несовершенной политической реформы, стратегических ошибок в выборе способа формирования местных органов власти, отсутствия надлежащего контроля за деятельностью местных органов власти со стороны высших государственных институтов, в условиях коррумпированности судебной ветви власти и правоохранительных органов, территориальные общины отданы на тотальное ограбление.

«Земли и коммунальное имущество превратились в источник обогащения нечестных городских, сельских председателей, коррумпированных депутатов местных советов. К сожалению, такие действия местной власти нередко находят поддержку депутатов Верховной Рады Украины или других представителей высших государственных органов Украины”, - отмечается в обращении.

По мнению авторов письма, самым ярким примером ограбления территориальных общин является “беспрецедентный «дерибан» земли и коммунального имущества в городе Василькове Киевской области, когда городской председатель С.ИВАЩЕНКО и депутаты, которые ставят собственные интересы выше интересов своих избирателей, втайне от общества, грубо нарушая действующее законодательство в области земельных отношений, без конкурсов, аукционов, или открытых торгов делят землю и коммунальное имущество между собой, своими родственниками и приближенными коммерческими структурами”.

Они подчеркивают, что в Василькове кому распределять землю или коммунальное имущество, решается не на сессиях городского совета, соответствующих депутатских комиссиях, как это предусмотрено Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине”, а лично С.ИВАЩЕНКО и его непосредственными подчиненными, которые выполняют указания городского председателя.

”Система распределения земель и коммунального имущества в Василькове, сознательно введенная С.ИВАЩЕНКО приводит к тому, что городской бюджет недополучает сотни миллионов гривен, именно город по сути потерял инвестиционную привлекательность и таким образом свое будущее”, - говорится в документе. А также говорится, «Имеющиеся у нас документы свидетельствуют, по нашему мнению, о существовании в г.Василькове организованной преступной группы, которая разворовывает коммунальное имущество и земельные ресурсы города. Продали даже помещение горисполкома».

В письме напоминается, что актив территориальной общины, на своем собрании 25 ноября этого года принял решение о проведении местного референдума по вопросам досрочного прекращения полномочий Васильковского городского председателя С.ИВАЩЕНКО и Васильковского городского совета V созыва.

От имени собрания жителей г.Василькова, местных политических партий и общественных организаций депутаты просят высшее руководство государства способствовать изменениям в действующем законодательстве Украины относительно местного самоуправления в Украине, в частности что касается изменений в избирательном законодательстве о местных выборах. А именно речь идет о возвращении к мажоритарной системе выборов и голосовании за избрание городских, сельских председателей в два тура. Также они выражаются за упрощение процедуры досрочного прекращения полномочий городского председателя и городского совета территориальными общинами.

Также они просят в законопроекты, которые зарегистрированы в Верховной Раде относительно отзыва городских председателей г.Киева и г.Харькова, обязательно добавить г.Васильков. “Предлагаем всем территориальным общинам больших и малых городов Украины приобщаться к процессу инициирования антикоррупционных аудитов на местах”, - говорится в открытом письме.