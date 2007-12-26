Тендерная палата заявляет о системных нарушениях законодательства при госзакупках услуг по оздоровлению детей

Тендерная палата Украины заявляет о системных нарушениях законодательства при закупках услуг по оздоровлению детей за государственные средства.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила вице-президент Тендерной палаты Украины Людмила КРАВЧЕНКО.

По ее словам, ТПУ провела исследование 339 тендерных процедур госзакупок услуг по оздоровлению, осуществлявшихся в 2007 г., на общую сумму более 172 млн. грн. В результате проверки ТПУ установила возможное нанесение убытков государству на 3,5 млн. грн

В частности, отметила Л.КРАВЧЕНКО, к грубейшему нарушению законодательства, выявленному практически в каждом случае проверенных процедур, следует отнести указание в тендерной документации цены услуг с учетом НДС, тогда как, согласно законодательству, стоимость оздоровительных путевок для детей освобождается от этого налога. Л.КРАВЧЕНКО пояснила, что в большинстве случаев в тендерных предложениях цена услуги указывалась с НДС, при этом в самих договорах с победителями разграничение по налогу отсутствовало. Соответственно, подрядчики в дальнейшем не отражали в своей финансовой отчетности указанных сумм налога.

«Это, по сути, «откаты», о которых мы так часто говорим сегодня», - сказала Л.КРАВЧЕНКО.

Кроме того, сообщила вице-президент ТПУ, распространенным нарушением проведения госзакупок в указанном сегменте являлся допуск к участию в торгах фирм-посредников, а также компаний, не указывавших в своих предложениях, какими санаторно-курортными учреждениями они располагают. Зачастую в тендерной документации не указывалось наличие обязательной сертификации и уровня аккредитации санаторно-курортных учреждений.

Также распространенным нарушением являлся допуск к процедурам связанных лиц.

В целом, по словам Л.КРАВЧЕНКО, в этом году проведено 413 процедур по закупке услуг по оздоровлению на сумму 490 млн. грн. При этом в государственном бюджете на 2007 год на эти услуги было предусмотрено более 1 млрд. грн.

«Таким образом, средства в сумме 550 млн. грн., а это почти 53% от общей суммы, использовано без проведения торгов или использованы на другие расходы, а не по целевому назначению», - сказала вице-президент Тендерной палаты.