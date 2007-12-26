Корпорация «Эталон» планирует в 2008 году увеличить производство автобусов на 25%

Корпорация «Эталон» планирует в 2008 году на мощностях ЗАО «Бориспольский автозавод» (Киевская обл.) и ЗАО «Черниговский автозавод» увеличить производство автобусов различных модификаций на 25% по сравнению с ожидаемым результатом 2007 года (3200 штук) - до 4 тыс. штук.

Об этом сообщил президент корпорации «Эталон» Владимир БУТКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, за 11 месяцев т.г. корпорация «Эталон» произвела 3050 автобусов (1887 штук – на Бориспольском автозаводе и 1061 – на Черниговском автозаводе), что на 12% больше, чем за аналогичный период 2006 года.

По словам В.БУТКО, сегодня заказчикам торжественно были переданы 5-тысячный автобус производства Бориспольского автозавода и 2,5-тысячный автобус производства Черниговского автозавода с момента начала производства автобусов.

Также В.БУТКО сообщил, что в 2008 году корпорация «Эталон» начнет производство автобусов отвещающих нормам Евро-3.

Сейчас заводы при производстве автобусов используют агрегатную базу индийской компании ТАТА и китайской FAW.

Справка УНИАН. Корпорация «Эталон» объединяет 19 предприятий. В корпорацию входят Бориспольский и Черниговский автозаводы.

ЗАО «Бориспольский автозавод» - одно из наиболее молодых украинских предприятий в отрасли проектирования и производства автотранспортных средств. Зарегистрировано в апреле 2002 года.

Бориспольский автозавод принимает активное участие в реализации государственной программы «Школьный автобус», утвержденной постановлением Кабинета министров Украины 16 января 2003 года.

ЗАО «Черниговский автозавод» создано в августе 2003 года. Основной вид деятельности предприятия - производство автобусов малого класса БАЗ 2215 «Дельфин».