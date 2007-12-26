НПОКЦ «Макс-Велл» подводит итоги 2007 года

Научно-производственный онкологический и кардиологический центр «Макс-Велл» - уникальный по своим масштабам и сложности проект, отличающийся комплексным подходом к лечению критических заболеваний, поскольку включает в себя не только лечение больных, но и производство лекарственных препаратов, ведение научной и исследовательской деятельности, осуществление информационной поддержки и предоставление достоверной информации широкой общественности.

Основной задачей «Макс-Велл» в Украине является создание комплексной программы, которая позволит сделать диагностику и лечение критических заболеваний (онкологических, кардиологических, инфекционных) более эффективной и более доступной для большинства украинских граждан.

Данный проект – крупнейшая американская инвестиция в сфере высоких технологий в Украине. Общая сумма капиталовложений американской компании MaxWell Biocorporation Llc составляет 90 млн. долл.

По итогам работы на украинском рынке за 2007 год , НПОКЦ «Макс-Велл» зарекомендовал себя как стремительно развивающаяся, экономически успешная и социально активная компания.

· 29 марта был выпущен пилотный номер журнала "Наука. Здоровье. Жизнь" – первого в Украине издания для широкого круга читателей, посвященного современным методам профилактики и лечения онкологических, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний.

· 5 апреля состоялась презентация Научно-производственного онкологического и кардиологического центра с участием посла США в Украине Вильяма Тейлора и мэра г. Борисполя Анатолия Федорчука.

· 1 августа состоялось торжественное открытие первого Поликлинического центра «Макс-Велл» в г.Борисполь, первого центра с уникальным диагностическим оборудованием, доступного всем слоям населения.

· С августа по декабрь НПОКЦ «Макс-Велл» закупил и начала ввод в эксплуатацию уникальное для Украины оборудование, соответствующее GMP (Gооd Маnufacturing Ргасtiсе, надлежащая производственная практика – мировой стандарт) . В перспективе НПОКЦ «Макс-Велл» запустит линии по производству твёрдых (таблетки, капсулы), мягких (мази, кремы,суппозитории) и инъекционных (во флаконах и в шприцах) лекарственных средств

· 20 октября НПОКЦ «Макс-Велл» инициировал проведение Первого международного научно-методического семинара «Современный взгляд на этиологию, патогенез и лечение кардиологических и онкологических заболеваний», с участием авторитетных отечественных и зарубежных специалистов.

· 20 октября в Поликлиническом центре «Макс-Велл» прошла массовая акция по обследованию женщин с целью профилактики и диагностики рака молочной железы, в ходе которой все желающие могли получить бесплатные консультации врачей-маммологов.

Среди ближайших планов компании «Макс-Велл» - запуск первой линии производства, который планируется на первый квартал 2008 г.

***Научно-производственный онкологический и кардиологический центр «Макс-Велл» — крупнейший в постсоветском пространстве профильный комплекс, в состав которого входят сеть поликлинических центров для диагностики и лечения критических заболеваний, производство лекарственных средств и научно-исследовательский центр.

Деятельность НПЦ «Макс-Велл» развивается по следующим направлениям:

Производственное:

Создание современного производственного комплекса по производству онкологических, кардиологических и других препаратов,построенного с учётом требований GMP (Gооd Маnufacturing Ргасtiсе, надлежащая производственная практика – мировой стандарт)

Научно-методическое:

Создание и развитие научно-исследовательского центра по разработке и внедрению новых лекарственных средств

Создание учебных центров для студентов – биотехнологов и фармацевтов

Издательско-просветительское:

Выпуск научно-популярного издания «Наука, здоровье, жизнь»;

Создание и публикация руководств для врачей и пособий для студентов

Издание специализированных бюллетеней

Издание сборников научных трудов

Издание материалов научно-практических конференций

Лечебно-диагностическое:

Создание и развитие клинико-диагностического центра

Создание клиники для лечения онкологических, кардиологических и других заболеваний, угрожающих жизни, с внедрением принципиально новых для Украины методов диагностики и лечения

Поликлиника широкого профиля

Основатель и президент НПОКЦ “Макс-Велл”, Кеннет АЛИБЕК — известный ученый, доктор биологических наук, профессор, автор большого количества научных публикаций и десяти книг, президент и совладелец компаний MaxWell USA и AFG Biosolutions Inc.Кеннет Алибек награжден почетными дипломами правительств и организаций многих стран, в том числе медалью Беркли за выдающийся вклад в дело борьбы за мир.

Доктор Алибек преподает во многих высших учебных заведениях США, включая Гарвардский университет, университеты Принстона и Джорджтауна. С 2007 года лекции Кеннета Алибека слушают студенты магистратуры биологического факультета Национального университета им. Т. Шевченко.