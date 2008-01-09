Президент посетит концерт «Наше Різдво»

В информационном агентстве УНИАН состоялась пресс-конференция организаторов художественного проекта «Наше Різдво».

«Наше Різдво» – масштабный художественный проект, основанный в нынешнем году. Его поддержал глава государства, ведь идея проекта отвечает концепции развития украинской культуры. «Наше Різдво», организатором которого выступила компания «Фильм Плюс продакшн», станет одним из главных событий в культурной жизни Украины этой зимы.

Планируется, что 11 января Президент Украины Виктор Ющенко посетит этот рождественский художественный проект, идея которого -- единение всех украинцев вокруг светлого праздника Рождества Христова, праздника всепрощения, семейного согласия, взаимного уважения и любви, а также возвращения Рождеству его значимости как праздника духовного -- говорится в сообщении пресс-службы Президента.

Цель проекта «Наше Різдво» – актуализировать национальные рождественские традиции, общие для всех украинцев, возобновить народные обряды, популяризировать украинскую аутентичную музыку.

Принципиально новой будет и форма художественного проекта «Наше Різдво» – своеобразного ежегодного фестиваля, который будет состоять из главного рождественского шоу и ряда сольных концертов участников шоу.

Нынешний фестиваль будет длиться два дня – 10 и 11 января в киевском Дворце спорта. Телевизионная версия фестиваля «Наше Різдво» будет транслироваться на канале «1+1» 13 января. 10 января состоятся два уникальных сольных концерта: Тараса Чубая и группы «Плач Єремії» при участии «Піккардійської терції» и оркестра «Віртуози Львова», а также мировой звезды, легендарного гитариста Ал Ди Меоли при участии известного украинского бандуриста Романа Гринькова.

На следующий день состоится рождественское музикально-театрализованное шоу на льду. Сценография действа воспроизводит украинский вертеп по старым канонам с использованием современных сценических технологий. Автор сценария – украинский писатель Александр Ирванец. Ведущие шоу – Янгол (Сашко Положинский) и Черт (Остап Ступка). В шоу будут принимать участие известные музыканты Ал Ди Меола и Р.Гриньков, Александр Пономарев, Олег Скрипка, Тарас Чубай, группы «Плач Єремії» «Піккардійська терція», «Мертвий півень», «Тартак», «Дивні», хоры «Дударик» и «Щедрик», а также артисты цирка «Кобзов», фигуристы под руководством заслуженного тренера Украины Галины Гржибовской-Кухар и балет «А6».