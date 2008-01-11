Тендерная палата не согласна с предложением Секретариата Президента урезать ее полномочия

Тендерная палата Украины не может согласиться с предложенными Секретариатом Президента к рассмотрению Верховной Рады нормами законопроекта по государственным закупкам, ограничивающим функции ТПУ.

Об этом заявил председатель Правления ТПУ Владимир Лаба сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как раньше сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Ющенко предлагает ликвидировать Межведомственную комиссию по государственным закупкам и ограничить функции Тендерной палаты Украины. По словам первого заместителя главы Секретариата Президента Александра Шлапака, законопроект предусматривает лишение Тендерной палаты "не свойственных для нее" административных функций. В частности, Тендерная палата не будет иметь права приостанавливать торги, ограничивать публикации объявлений о тендерах и ряд других. Кроме того, законопроектом предлагается установить минимальную сумму, на которую планируется осуществить госзакупки, с объявлением соответствующего тендера, в 30 тыс. грн. для товаров и 200 тыс. грн. - для работ и услуг.

"Однозначно, Тендерная палата не может согласиться с этим законопроектом, которым существенно ограничиваются полномочия Тендерной палаты", - сказал В.Лаба.

Он подчеркнул, что действия ТПУ были направлены на недопущения фактов разворовывания государственных средств. В частности, через судебные органы можно было приостановить процедуры, проводимые с нарушением законодательства, финансирование сомнительных процедур, "и это было действенным механизмом в борьбе с нарушениями и злоупотреблениями", -- заявил председатель ТПУ.

В.Лаба отметил, что государственные контролирующие органы осуществляют контроль в сфере госзакупок постфактум - после выполнения договора - "после того, как они находят нарушения, но тогда уже поздно, как говорится "поезд ушел" - средства государства уже потеряны".

Кроме того, В.Лаба также высказал неудовлетворение тем, что ни одно из предложений ТПУ при подготовке этого законопроекта не было внесено, хотя руководство не раз обращалось к Президенту с такой просьбой.

В.Лаба сообщил также, что он категорически против ликвидации Межведомственной комиссии по госзакупкам, что предусмотрено законопроектом, поскольку «она только начала нормально работать, а ее ликвидация приведет к негативным последствиям».

Вместе с этим, В.Лаба одобрительно отозвался об увеличении суммы госзакупок, которые необходимо проводить на тендерной основе.