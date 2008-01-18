Казна украинской музыкальной индустрии будет пополняться выплатами из-за границы!

Заключены договора с самыми авторитетными иностранными компаниями,которые занимаются сбором и распределением вознаграждения за использование музыки, Phonographic Performance Limited (PPL) Великобритания и Société Civile des Producteurs (SCPP) Франция, относительно сотрудничества в сфере сбора и деления роялти. Эти договора будут приносить деньги украинской музыкальной индустрии!

В результате напряженных, но продуктивных 4-х месячных переговоров с иностранными компаниями, которые действуют в сфере сбора и распределения роялти, с самыми известными в этой сфере организациями, Украинским Музыкальным Альянсом были заключены двусторонние договора относительно прав производителей фонограмм (Phonographic Performance Limited (PPL), Великобритания) и относительно не представленных производителей фонограмм/правообладателей (Société Civile des Producteurs (SCPP), Франция).

Согласно договорам стороны уполномочили друг друга собирать и распределять вознаграждение за публичное использование опубликованных с коммерческой целью фонограмм. Соответственно PPL будет собирать вознаграждение за использование украинских фонограмм в Великобритании, а SCPP во Франции. Украинский Музыкальный Альянс в свою очередь будет собирать вознаграждение за публичное использование английских и французских фонограмм в Украине. Это событие прокомментировали глава отдела международных связей PPL Лоренс Оксенбури и директор УМА Павел Калениченко.

Лоренс Оксенбури сообщил: “Мы очень рады заключению этого нового двустороннего соглашения с Украиной. Верим, что это следующий шаг к цели PPL: убедиться в том, что права наших членов везде уважают, охраняют и выплачивают за них надлежащее вознаграждение”. Павел Калениченко сказал следующее: „Думаю, что заключение соглашения из ППЛ является для УМА большим шагом вперед. Значительная часть британской музыки используется в Украине, и мы безусловно будем выплачивать вознаграждение компаниям, которым принадлежат права на эту музыку”.

Заключением этих договоров Украинский Музыкальный Альянс не только поддерживает национальную музыкальную индустрию, которая имеет успех за рубежом (напр., группа „Океан Ельзи» и „ВВ” в России, группа „ВІА ГРА” в Японии, группа „Гайдамаки” в Польше и другие), но и непосредственно повышает имидж нашего государства на международной арене, давая возможность как молодым, так и маститым артистам украинской эстрады чувствовать поддержку и небезразличие коллективного управления к развитию национальной культуры.

УМА – объединения предприятий «Украинский музыкальный альянс» (ОП «УМА»). Единственная уполномоченная организация коллективного управления, которое собирает вознаграждение за трансляцию фонограмм и зафиксированных в них исполнений с телерадиоорганизаций и кабельных операторов, а также управляет правами наибольших украинских рекордингових компаний и таких исполнителей как: Ани Лорак, Гайтана, Росава, Ирина Билык, Верка Сердючка, группы: "ВВ", "Океан Ельзи", "Скрябін", "Друга ріка" и многих других. Мы сотрудничаем с такими радиостанциями Украины как Радиокомпания «Гала», «Европа Плюс Украина», «Наше Радио», «Мюзик Радио», «Авторадио», Взрослое Радио "Шансон", Радио «Люкс», Радио «Эра», Радио «Love Radio», «Народное радио», «Столица», "Русское радио Украина", "ХИТ-ФМ", Радио "Енерджи", а также многими региональными ТРК Украины.

http://www.uma.in.ua/

PPL –Phonographic Performance Limited. Организация коллективного управления PPL существует с 1934 года в Великобритании. Занимается сбором средств (роялти) за публичное использование фонограмм в Великобритании от имени 3,500 мировых рекордингових компаний и представляет около 40,000 исполнителей, таких как Мадонна, Стинг, Роби Вильямс и другие. PPL предоставляет лицензии Британским радио и телевизионным станциям, радиостанциям в сети Интернет, и другим, которые использует звуковые записи (записи, ленты, компакт-диски) в коммерческих целях. http://www.ppluk.com/

SCPP – Société Civile des Producteurs. Организация коллективного управления SCPP существует с 1985 г. и отвечает за защиту прав производителей фонограмм и музыкального видео (клипов). Занимается сбором средств с пользователей звукозаписей и видео материалов членов своей организации и распределяет между ними собранное вознаграждение. SCPP представляет свыше 80% прав производителей фонограмм Франции, а также таких исполнителей как Gotan Project, Lou Vega, Royksopp, Radiosofa и тому подобное.

http://www.scpp.fr/