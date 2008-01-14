Кабмин намерен увеличить финансирование программы возмещения процентных ставок по кредитам малому и среднему бизнесу – глава Госкомпредпринимательства

Киев. 14 января. УНИАН. Кабинет министров Украины в 2008 году планирует на 20% увеличить финансирование программы по частичному возмещению за счет бюджетных средств процентных ставок по кредитам субъектам малого и среднего бизнеса на реализацию инвестиционных проектов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Константин ВАЩЕНКО.

Он отметил, что в прошлом году правительство впервые начало реализацию такой программы в объеме 27 млн. грн.

Как сообщил К.ВАЩЕНКО, по этой программе более 450 субъектов предпринимательской деятельности прошли конкурсы и получили существенную помощь. “Они получают не кредит, а государство компенсирует высокие процентные ставки. Если ты получаешь кредит под 20%, то в итоге, ты платишь 8,5% - меньше, чем инфляция”, - подчеркнул К.ВАЩЕНКО.