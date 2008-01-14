Председатель Госкомпредпринимательства выступает за преобразование ведомства в Нацкомиссию по предпринимательству

Киев. 14 января. УНИАН. Председатель Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Константин ВАЩЕНКО выступает за преобразование Госкомпредпринимательства в Национальную комиссию по вопросам предпринимательства.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Это не просто смена вывески, а изменение сути. Проблема в том, что опыт работы комитета говорит о том, что, будучи жестко вмонтированным в систему органов исполнительной власти, комитет теряет в независимости, в возможности более самостоятельно принимать решение и более объективно оценивать ситуацию», - отметил К.ВАЩЕНКО.

По его мнению, необходимо вывести Госкомпредпринимательство из-под контроля правительства, поскольку на сегодняшний день, будучи составной частью правительства, комитет одновременно должен контролировать правительство и министерства в вопросе выполнения ими норм регуляторного законодательства.

К.ВАЩЕНКО отметил, что после реформирования функции ведомства останутся такими же, изменится лишь порядок назначения и увольнения членов комиссии.

Также К.ВАЩЕНКО сообщил, что планируется возобновить деятельность Совета предпринимателей при Кабинете министров.

“Это не будет прежний Совет предпринимательства, его рабочее название “Национальная стратегическая ассамблея по вопросам взаимодействия власти и бизнеса”. То есть, там будут не только лидеры общественных объединений, там будут ведущие эксперты в сфере экономики, ученые, представители предприятий разных отраслей - импортеры, экспортеры”, - отметил К.ВАЩЕНКО.