Украинские деятели культуры предлагают возобновить в школах обязательное преподавание украиноведения

Киев. 14 января. УНИАН. Украинские деятели культуры предлагают Министерству образования и науки Украины возобновить в школьной программе обязательное преподавание украиноведения, что, по их убеждению, даст целостное знание истории и обычаев украинского народа, подвига представителей украинской элиты, которые в разные времена боролась за независимость Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН, которая была посвящена итогам всеукраинской научно-практической конференции «Влияние искусства на процесс формирования мировоззрения молодежи», заявила народная артистка Украины, артистка Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, Галина ЯБЛОНСКАЯ.

Она также отметила, что участники научно-практической конференции приняли решение создать «Украинскую национальную ассоциацию», которая будет объединять художников и педагогов, писателей и научных работников, всех, кому не безразлична идея сохранения генофонда украинского народа для активного участия в разработке целостной концепции формирования государственного мировоззрения.

В этой концепции, говорит Г.ЯБЛОНСКАЯ, наряду с другими влияниями, будет признано мощным фактором этого процесса «высокое, одухотворенное искусство, с его широким спектром разнообразных средств воспитательного влияния».

На пресс-конференции также отмечалось, что «Украинская национальная ассоциация» будет инициировать в Верховной Раде Украины разработку и принятие закон Украины об авторских правах, в частности о детских авторских правах, о меценатстве, об охране культурного наследия и о возрождении украинских киностудий. Соответственно, предусмотреть в данных законах механизмы их полной реализации и ответственности за их выполнение.