В Украине ежегодно из-за алкоголя умирают более 40 тыс. человек

Киев. 15 января. УНИАН. Ежегодно в Украине по причинам, обусловленным алкоголем, умирают более 40 тыс. человек. Об этом сегодня в УНИАН во время круглого стола “Национальные особенности” алкоголизма в Украине” сообщил председатель Национального совета по вопросам здравоохранения при Президенте Украины Николай ПОЛИЩУК.

По его словам, «Украина теряет ежегодно больше 40 тыс. жизней именно по причине алкоголя. Это около 8 тыс. отравлений алкоголем, где-то 8 тыс. - кардиопатий и остальные - это все другие заболевания, а также несчастные случаи вследствие употребления алкоголя». Н.ПОЛИЩУК также подчеркнул, что в Украине на сегодняшний день 40% детей (от 14 до 18 лет) “уже причастились” к алкоголю, и это при том, что алкогольные напитки лицам до 18 лет продавать запрещено. Кроме того, по его словам, в Украине сейчас фиксируется где-то 25-30% случаев детской патологии новорожденных, и часто причиной этого является именно алкоголь, то есть употребление алкоголя как матерью, так и отцом, но это замалчивается.

Н.ПОЛИЩУК также привел данные о продолжительности жизни населения Украины во время действия “сухого закона Горбачева” в 1985-1987 гг. “За два года ожидаемая продолжительность жизни среди мужчин увеличилась на 3,6 года, среди женщин – на 2,1 года, то есть это был период, когда была самая низкая смертность среди населения Украины”, - отметил он. В свою очередь, ассистент кафедры психиатрии Национальной медицинской академии последипломного образования им. Шупика Станислав КОСТЮЧЕНКО проинформировал, что в Украине ситуация с распространением и последствия употребления алкоголя отличаются от стран Европы и США. В частности, в нашей стране у людей больше распространены психические расстройства, вызванные употреблением алкоголя, а, кроме того, очень негативным является то, что употребление алкоголя распространено среди мужчин среднего возраста, которые работают и имеют семьи и детей, или собираются иметь детей. В то же время, в развитых странах считается, что алкоголизм – это проблема населения молодого или преклонных лет, отметил он. В Украине, по данным С.КОСТЮЧЕНКО, 30% мужчин в возрастной группе от 25 до 50 лет зависимы от алкоголя.

Еще одна особенность – это низкий процент обращений к медикам по поводу лечения алкогольной зависимости. Главный психиатр-нарколог Киевской области, заслуженный врач Украины Геннадий ЗИЛЬБЕРБЛАТ сообщил, что в Украине официально зарегистрированы и поставлены на наркологический учет 700 тыс. человек. В то же время точной цифры людей с алкогольной зависимостью нет, поскольку ее тяжело установить. По его словам, когда говорят о вреде алкоголя, в том числе в международных программах, такое выражение как “злоупотребление” не используется, а используется выражение “употребление алкоголя”. Врач подчеркнул, что специалистами установлено, что даже повторное употребление психоактивного вещества, в том числе и алкоголя, приводит к длительным, а часто необратимым изменениям в центральной нервной системе. В частности, по его данным, в ходе исследования, которое проводилось в большом индустриальном городе Украины (название не уточнялось) среди 11-классников, которые не являются наркозависимыми, но 50% из которых сказали, что где-то раз в неделю употребляют алкоголь, оказалось, что у них даже артериальное давление выше, чем у тех, кто не пьет. Кроме того, у старшеклассников, употребляющих алкоголь, были проблемы психологического и психического характера, то есть были проблемы медицинские и проблемы с социальным функционированием: у них конфликты в семье, в учебе, они хуже учатся и т.д. Г.ЗИЛЬБЕРБЛАТ также обратил внимание на то, что алкоголизм часто является наследственным. “И как только родился такой ребенок, у него развивается похмельный синдром, как у алкоголика. Возможно, первые 10-15 лет он с алкоголем не сталкивается, это будто алкоголик в состоянии ремиссии, но первое столкновение этого ребенка с алкоголем приводит к появлению запоев и тяжелых видов пьянства”, - отметил он. По информации Г.ЗИЛЬБЕРБЛАТА, по статистике в Украине алкоголиком становится 1 из 10 украинцев, употребляющих алкоголь. За последние 10 лет количество лиц, которые находятся в зависимости только от пива, возросло в 10-12 раз. В Украине показатель употребления алкогольных напитков составляет около 12 л на 1 человека в год.

Н.ПОЛИЩУК выразил убеждение, что Украина может преодолеть проблему пьянства, но преодоление этой проблемы должно быть комплексным. В частности, убежден он, необходимо полностью запретить рекламу как алкоголя, так и табака; провести мероприятия по уменьшению доступа к алкоголю за счет повышения акциза на этот товар; ограничить места и время продажи и употребления алкогольных напитков; усилить со стороны власти контроль над продажей алкоголя; проводить воспитательную работу и осуществить восстановление спортплощадок для массовых занятий спортом.