Объем активов фондов под управлением компании «КИНТО» превысил 1 млрд. грн.

Киев. 15 января. УНИАН. Общая стоимость чистых активов фондов под управлением ОАО "Компания по управлению активами «КИНТО» составила в данный момент более 1 млрд. грн.

Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции в УНИАН президент КУА «КИНТО» Сергей ОКСАНИЧ.

По его словам, в планах компании - достичь до конца этого года объемов активов фондов под своим управлением в размере 2 млрд. грн. «КИНТО» планирует также в ближайшем будущем увеличить удельный вес пенсионных фондов под своим управлением», - сообщил президент компании.

С.ОКСАНИЧ считает, что украинский фондовый рынок может вырасти в текущем году на 30%. По его мнению, такой рост обусловлен тремя основными факторами. В частности, отечественный рынок акций имеет еще значительный потенциал для роста, сказал С.ОКСАНИЧ. Кроме того, отметил он, украинская экономика выходит из тени, что также способствует росту фондового рынка. И, наконец, отечественный рынок акций продолжает привлекать внимание иностранных инвесторов, отметил президент «КИНТО».

Справка УНИАН. ОАО «КИНТО» основано в 1992 году. Спектр услуг - управление активами инвестиционных и пенсионных фондов, предоставление инвестиционно-банковских услуг.

Уставный капитал компании составляет 33 млн. грн.

В настоящее время в управлении КУА «КИНТО» находится 10 инвестиционных и 4 пенсионных фонда.