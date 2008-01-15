24 января в Киеве состоится международная конференция по вопросам развития рыбной отрасли

Киев. 15 января. УНИАН. 24 января в Министерстве аграрной политики Украины пройдет международная конференция «Стратегический менеджмент в рыбной отрасли».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент Рыбохозяйственной ассоциации по воссозданию водных живых ресурсов и селекции в рыбоводстве «Аквакультура» Владимир ВОЛКОВ.

По его словам, это первая международная конференция, посвященная развитию рыбной отрасли Украины. Цель ее проведения – привлечь внимание общественности и правительства к проблемам в данной сфере.

По мнению В.ВОЛКОВА, в рыбной отрасли назрел ряд проблем, в частности, кадровые вопросы, распределение квот на вылов рыбы, восстановление рыбных ресурсов, что и будет предметом рассмотрения участников конференции.