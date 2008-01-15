Киев. 15 января. УНИАН. Академический совет программы “Человек года - 2007” определил финалистов конкурса в каждой номинации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент программы “Человек года” Аркадий РАЙЦИН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он проинформировал, что 15 января подведены окончательные итоги экспертного опроса за 2007 год, который определил имена 3-4 лучших представителя украинской элиты, которые за свои профессиональные достижения определены лауреатами XII программы “Человек года” в 17-ти профессиональных номинациях.

А.РАЙЦИН отметил, что первая украинская независимая премия за высшие профессиональные и общественные достижения “Прометей - престиж” предусматривает присуждение титула “Человек года” наиболее выдающимся личностям Украины, которые достигли значительных успехов в важнейших для государства сферах профессиональной и общественной деятельности.

В канун торжественной церемонии вручения премий XII программы члены Высшего совета путем тайного голосования определят обладателей титула “Человек года - 2007” (по одному из трех лауреатов в 17-ти номинациях программы). Церемония вручения наград состоится 22 марта во дворце “Украина”.