УНП предлагает увеличить с 3% до 20% ставки сбора с гастрольных мероприятий с участием зарубежных исполнителей

Киев. 16 января. УНИАН. Народный депутат Украины из фракции “НУ-НС”, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО инициирует принятие в Верховной Раде Украины законопроекта “О внесении изменений в Закон Украины “О гастрольных мероприятиях в Украине”. Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, законопроектом предусмотрено увеличение с 3% до 20% ставки сбора для гастрольных мероприятий с участием зарубежных исполнителей. Он отмечает, что согласно законодательству Российской Федерации, “украинский исполнитель платит 18% доходов, которые получает во время каждого концерта”.

На пресс-конференции Ю.КОСТЕНКО сообщил, что по данным профильного комитета парламента Украины, в частности, в один из предыдущих лет зарубежными гастролерами из Украины было вывезено 400 миллионов гривен. Он также ссылается на данные газеты “Комсомольская правда”, что “только за три летних месяца 2007 года гастролей по Черноморскому побережью Филипп КИРКОРОВ заработал 5 миллионов долларов, Максим ГАЛКИН - 3 миллиона долларов”.

Ю.КОСТЕНКО отметил, что в 2003 году в парламенте Украины “была отвергнута идея дифференцированного налога с украинских и зарубежных исполнителей. Он отметил, что члены УНП, которые входят во фракцию “НУ-НС”, «не будут просить, а будут требовать принятия тех решений, которые касаются национальных интересов”. По его словам, “коалиция состоит из ограниченного количества народных депутатов и каждый человек на вес золота, несмотря на свою малочисленность УНП и другие правые партии нашего блока будут занимать четкую позицию” в принятии именно таких решений.

Ю.КОСТЕНКО сообщил, что также УНП будет инициировать принятие законопроекта, который будет предусматривать уничтожение всех символов тоталитарного коммунистического режима. По его словам, они также будут добиваться того, чтобы коалиция уже в этом году наконец решила вопрос о признании ОУН-УПА теми, кто стоял у истоков украинской независимости.