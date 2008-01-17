Интернет в Украине: 1+1 выявляет потенциал

Количество пользователей Интернет-ресурсов телеканала 1+1 - корпоративного сайта, новостного сайта 1+1 News, программ «Самый умный» и «Танцы со звездами» - является сопоставимым с долей аудитории малых телеканалов в Украине, -- к примеру, телеканала «Сити». Это подтверждают результаты социологических исследований по итогам за ноябрь 2007 года.

Именно развитие собственных Интернет-проектов стало одним из приоритетных направлений деятельности телеканала «1+1» в минувшем году.

В 2007 году, по заказу компании «1+1», компания InMind провела крупнейшее исследование Интернет-пользователей. Это первое в Украине исследование подобного масштаба, проведенное в соответствии с международными стандартами: в городах численностью свыше 50,000 жителей было опрошено 8000 человек в возрасте от 10 до 65 лет.

Результаты исследования показали высокий потенциал рынка Интернет-ресурсов. Оказалось, что по состоянию на лето 2007 года в городах с населением свыше 50,000 жителей доля Интернет-пользователей составляет 30%, что в абсолютном выражении означает порядка 5,3 млн.чел. Самой высокой оказалась доля пользователей в Киеве - 49% от всего населения. Открытием данного исследования стало то, что больше всего (41% от всех опрошеных) украинцы пользуются Интернетом дома. Вместе с тем, Интернетом пользуются и на работе (32%), в Интернет-кафе (17%), а также в других местах.

Кроме того, выяснилось, что Интернет-аудитория – очень динамична и быстро растет. На сегодня ее ядро – практически 50% – составляют молодые люди в возрасте 20-34 года. В то же время наиболее активно растет использование Интернет в группе 10-19 лет. По сравнению с прошлым годом, доля пользователей в этой группе возросла на 14% – в 2,5 раза выше среднего прироста аудитории за прошлый год.

В ходе исследований к категории “пользователей” были отнесены респонденты, пользующиеся Интернет в течение последних четырех недель.