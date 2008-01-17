Компания DiaWest в прошлом году увеличила продажи на 45% - до 384 млн. грн.

Киев. 17 января. УНИАН. Объем продаж компании DiaWest в 2007 году вырос на 45% или на 119 млн. грн., по сравнению с 2006 годом, и составил 384 млн. грн. Об этом сообщил председатель правления компании DiaWest Анатолий БАЛЮК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что «финансовые показатели DiaWest свидетельствуют об активном росте компании и правильно выбранном пути ее развития». Как отметил директор розничной сети компании DiaWest Юрий ПРИХОДЬКО, в прошлом году компания развивалась быстрее, чем украинский IT-рынок: "Рост наших продаж составил 45% (в 2006 году - 22%)". Он сообщил, что на данный момент в ассортименте магазинов компании насчитывается более 4 тысяч наименований различных товаров от компаний-лидеров ІТ-рынка: LG, Samsung, Philips, Sony, Intel, Epson, Hewlett Paсkard и т. д. В целом, в 2007 году магазины DiaWest обновили свой ассортимент на 85%. При этом Ю.ПРИХОДЬКО добавил, что в прошлом году в продажах значительно возросла доля товаров премиум-класса.

Вместе с тем, лидерами продаж в магазинах «Комп’ютерний світ» в большинстве категорий товаров стали бюджетные модели. Кроме того, в 2007 году DiaWest открыла департамент по работе с корпоративными клиентами. В течение последующих полутора лет в корпоративном секторе компания намерена достичь объема продаж розничной торговли сети DiaWest, а за полгода создать филиальную сеть департамента. Как отметил А.БАЛЮК, сегодня DiaWest развивает и другие направления в бизнесе. Компания открыла туристическое агентство «DiaWest-tour», которое работает со всеми известными международными туристическими операторами и предлагает широкий спектр туров - от Европы до экзотических стран. В планах агентства в 2008 году отправить на отдых 5 тысяч туристов.

Справка УНИАН. Компания DiaWest - одно из наиболее известных украинских предприятий в сфере компьютерных технологий. Компания работает на украинском рынке с 1994 года и является бизнес-партнером ведущих мировых корпораций. Сегодня компания DiaWest является лидером розничных продаж компьютерной техники в Украине. На данный момент работает 67 салонов-магазинов «Комп’ютерний світ» в 50 городах Украины. Главные направления работы: розничная торговля компьютерной и офисной техникой; разработка и внедрение комплексных решений для предприятий на базе «1С: Предприятие»; предоставление широкого спектра интернет-услуг; производство компьютерных систем - от обычных домашних компьютеров до высокопроизводительных специализированных серверов. Качество продукции DіaWest подтверждено «Украинским центром сертификации производства» (Сертификат соответствия: №UA1.017.0044614–05). [ на