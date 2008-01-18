Киев. 18 января. УНИАН. Председатель Днепропетровской областной государственной администрации Виктор БОНДАРЬ инициирует усовершенствование распределения бюджетных средств между центром и регионом

Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в УНИАН.

В.БОНДАРЬ отметил, что сегодня на совещании с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО обсуждались вопросы усовершенствования бюджета на 2008 год.

В частности, В.БОНДАРЬ предложил усовершенствовать систему формирования бюджетов таким образом, чтобы перевести часть финансовых потоков из центра на места. Он предлагает 10% налогов на прибыль предприятий каждой области оставлять в областном центре.

По его мнению, это даст значительные возможности для развития предприятий каждого региона.

Также губернатор считает необходимым 25% налогов на землю также оставлять в распоряжении бюджетов городов, районов и областей.

Таким образом, по его мнению, можно будет значительно улучшить финансовое обеспечение органов местного самоуправления для осуществления возложенных на них функций.