Украина должна отказаться от общего призыва в армию только в случае присоединения к системе коллективной безопасности – эксперт

Киев. 18 января. УНИАН. Украина должна отказаться от общего призыва в Вооруженные Силы только в случае присоединения к системе коллективной безопасности.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий ПЕРЕПЕЛИЦА.

Он отметил, что Украина должна присоединиться к ПДЧ, а затем к НАТО не потому, что задекларированные программы нужно реализовывать, а из-за реальной необходимости обеспечения национальной безопасности.

“Мы сокращаем Вооруженные Силы, у нас не достаточный оборонный бюджет, мы переходим на профессиональную армию, может ли профессиональная армия обеспечить нашу оборону в случае войны – очевидно не может, потому что такие маленькие профессиональные армии на контрактной основе могут реализовывать задачи только мирного времени”, - сказал он.

Г.ПЕРЕПИЛИЦА отметил, что в военное время малочисленная профессиональная армия может быть действенной только в случае присоединения к более масштабной системе коллективной обороны.

“Когда мы заявляем, что до 2010 года переходим на контрактную армию без принципа коллективной безопасности – это является авантюрой”, - считает эксперт.

По его словам, если высшее руководство еще окончательно не решило вступать в НАТО или нет, тогда нужно вернуться к общему обязательному призыву, чтобы иметь возможность осуществлять индивидуальную оборону и безопасность страны.