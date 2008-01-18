Бондарь инициирует совершенствование инфраструктуры Днепропетровска для проведения Евро-2012

Киев. 18 января. УНИАН. Председатель Днепропетровской областной государственной администрации Виктор БОНДАРЬ инициирует совершенствование инфраструктуры Днепропетровска для проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, В.БОНДАРЬ рассказал, что с целью подготовки к Евро-2012 в городе планируется построить новые транспортные развязки, новые станции метрополитена, новый аэропорт.

По словам губернатора, новые транспортные развязки будут включать в себя строительство новой кольцевой дороги вокруг города, а также новой современной автомобильной эстакады над территорией металлургического завода им. Петровского.

По словам В.БОНДАРЯ, это будет сделано, чтобы вынести все транзитные транспортные маршруты через Днепропетровск из центра города.

Он сообщил, что на реализацию этого проекта запланировано выделить 1,5 млрд. грн.

По его словам, на строительство новых станций метрополитена планируется 870 млн. грн.

Что касается аэропорта, то В.БОНДАРЬ отметил, что этот проект был запланирован еще два года назад, однако после очередной смены правительства его реализация была остановлена.

Губернатор сказал, что планируется построить новый сверхсовременный международный аэропорт, который станет базовым для одной из крупнейших авиакомпаний Украины «Днепроавиа».

В.БОНДАРЬ сообщил, что все эти вопросы затрагивались сегодня на совещании с Президентом Украины.

По его словам, Президент поддержал все эти инициативы.