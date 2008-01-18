Новое руководство львовской агрофирмы «Провесинь» просит прежнее руководства передать ему легально все дела предприятия

Киев. 18 января. УНИАН. Новое руководство ОАО «Агрофирма «Провесинь» (г. Львов) просит прежнее руководство передать ему легально все дела предприятия.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН адвокат акционеров агрофирмы «Провесинь» Сидор КИЗИН.

По словам С.КИЗИНА, 7 ноября 2007 года акционеры агрофирмы приняли решение о замене менеджмента - состава наблюдательного совета и правления компании. Как пояснил адвокат, это решение было вызвано тем, что акционеров не устраивает экономическое состояние предприятия и ситуация, сложившаяся вокруг должностных лиц компании. Он сообщил, что в частности, бывший председатель правления Иван ПИВЕНЬ нанес своей деятельностью значительные убытки компании.

«Бывший председатель правления И.ПИВЕНЬ узурпировал власть… Мы ожидаем от господина ПИВНЯ конструктивных действий, жестов доброй воли по передаче нам всей власти на предприятии, всех полномочий руководства…», - сказал новоназначенный председатель наблюдательного совета агрофирмы «Провесинь» Константин ЯЛИЙ.

По информации С.КИЗИНА, на сегодняшний день акциями компании владеет ряд мелких акционеров, а также инвестиционный консорциум «Вихорь».

Он сообщил, что агрофирма «Провесинь» владеет около 100 га земли в черте Львова, 40% из которых - теплицы, и производит овощную продукцию.