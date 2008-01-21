«Союз-Виктан» организует встречу лучших футбольных клубов Украины и России

23 января в Израиле стартует международный футбольный турнир «Кубок Первого канала», в котором примут участие лучшие клубы Украины и России – «Динамо» (Киев), «Шахтер» (Донецк), «Спартак»» (Москва) и ЦСКА (Москва). В турнире с призовым фондом в $2 млн. также выступят белградская «Црвена Звезда» и «Бейтар» из Иерусалима. Завершится «Кубок Первого канала» 31 января финальным поединком в Тель-Авиве.

Это третий по счету «Кубок Первого канала». Первый турнир в 2006 году выиграл донецкий «Шахтер», в 2007 году победителем стал московский ЦСКА. Генеральным спонсором «Кубка Первого канала», как и в 2006-2007 гг., выступила компания «Союз-Виктан». «Союз-Виктан» традиционно поддерживает «Кубок Первого канала». Для нас очень важно, что турнир укрепляет спортивные, деловые, дружеские связи между Украиной, Россией и Израилем – странами, в которых активно работает наша компания», - говорит генеральный директор Группы компаний «Союз-Виктан» Андрей Охлопков. Напомним, что половину средств, полученных из призового фонда, команды перечисляют Федерации футбола своей страны на развитие детского футбола.

Участники «Кубка Первого канала» разделены на две группы. В первой группе будут соревноваться московский «Спартак», киевское «Динамо» и белградская «Црвена Звезда», во второй – донецкий «Шахтер», московский ЦСКА, и «Бейтар» из Иерусалима. Победители групп в финале определят обладателя $1 млн. На территории Украины «Кубок Первого канала» будет транслировать телеканал «Украина». Поединки с участием украинских клубов и финал будут показаны в прямом эфире, еще два матча - в записи.

Расписание матчей Кубка Первого канала (график трансляций на телеканале «Украина»)

23.01 Иерусалим «Бейтар» – «Шахтер» -- 19.55 (прямой эфир)

24.01 Тель-Авив «Спартак» – «Динамо» -- 19.55 (прямой эфир)

26.01 Ришон «Динамо» - «Црвена Звезда» – 19.55 (прямой эфир)

27.01 Тель-Авив ЦСКА – «Шахтер» – 19.55 (прямой эфир)

28.01 Тель-Авив «Црвена Звезда» – «Спартак» – 23.30 (запись)

29.01 Иерусалим «Бейтар» – ЦСКА – 23.30 (запись)

31.01 Тель-Авив Финал – 19.55 (прямой эфир).