Коллектив львовской агрофирмы «Провесинь» просит руководство страны помочь им противостоять рейдерам

Киев. 18 января. УНИАН. Коллектив ОАО «Агрофирма «Провесинь» (Львов) просит руководство страны помочь им противостоять рейдерскому захвату.

С такой просьбой обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН и в прямом эфире «5 канала» глава профсоюза трудового коллектива агрофирмы «Провесинь» Ольга ДЕРЕВЛЯНА.

По словам О.ДЕРЕВЛЯНОЙ, предприятие уже на протяжении 1,5 лет подвергается рейдерскому захвату. В частности, в конце 2007 года, по ее словам, состоялось собрание акционеров, объявление о проведении которого не было опубликовано, и на котором часть акционеров приняла решение о смене руководства фирмы. По словам О.ДЕРЕВЛЯНОЙ, данное собрание и назначенное руководство являются не легитимными.

По информации председателя правления компании Ивана ПИВНЯ, которого новые акционеры считают уволенным, рейдеров в первую очередь интересует земля, так как агрофирма располагает 100 га земли в черте города Львов. По мнению И.ПИВНЯ, новые акционеры хотят завладеть землей, чтобы на ней построить коттеджи.

Он сообщил, что новые акционеры не дают возможности предприятию нормально работать и развиваться, их действия уже нанесли предприятию 10 млн. грн. убытков. Он надеется, что руководство страны поможет им в противостоянии захвату.

Кроме того, по словам О.ДЕРЕВЛЯНОЙ, трудовой коллектив начал акции протеста, а также направил обращения к Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЮЩЕНКО, в Генеральную прокуратуру с просьбой вмешаться в конфликт и привлечь виновных к ответственности. В случае, если «власть закроет глаза на это», весь трудовой коллектив начнет бессрочную голодовку под стенами Кабмина, заявила она.

Напомним, агрофирма «Провесинь» (Львов) производит овощную продукцию.