Коллектив львовской агрофирмы «Провесинь» просит руководство страны помочь им противостоять рейдерам

16:33, 18 января 2008
Последние события
0

Киев. 18 января. УНИАН. Коллектив ОАО «Агрофирма «Провесинь» (Львов) просит руководство страны помочь им противостоять рейдерскому захвату.

С такой просьбой обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН и в прямом эфире «5 канала» глава профсоюза трудового коллектива агрофирмы «Провесинь» Ольга ДЕРЕВЛЯНА.

По словам О.ДЕРЕВЛЯНОЙ, предприятие уже на протяжении 1,5 лет подвергается рейдерскому захвату. В частности, в конце 2007 года, по ее словам, состоялось собрание акционеров, объявление о проведении которого не было опубликовано, и на котором часть акционеров приняла решение о смене руководства фирмы. По словам О.ДЕРЕВЛЯНОЙ, данное собрание и назначенное руководство являются не легитимными.

По информации председателя правления компании Ивана ПИВНЯ, которого новые акционеры считают уволенным, рейдеров в первую очередь интересует земля, так как агрофирма располагает 100 га земли в черте города Львов. По мнению И.ПИВНЯ, новые акционеры хотят завладеть землей, чтобы на ней построить коттеджи.

Он сообщил, что новые акционеры не дают возможности предприятию нормально работать и развиваться, их действия уже нанесли предприятию 10 млн. грн. убытков. Он надеется, что руководство страны поможет им в противостоянии захвату.

Кроме того, по словам О.ДЕРЕВЛЯНОЙ, трудовой коллектив начал акции протеста, а также направил обращения к Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЮЩЕНКО, в Генеральную прокуратуру с просьбой вмешаться в конфликт и привлечь виновных к ответственности. В случае, если «власть закроет глаза на это», весь трудовой коллектив начнет бессрочную голодовку под стенами Кабмина, заявила она.

Напомним, агрофирма «Провесинь» (Львов) производит овощную продукцию.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter