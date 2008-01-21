Народные депутаты и “Просвита” просят Президента объявить 21 января Днем самопожертвования

Киев. 21 января. УНИАН. Группа народных депутатов и Всеукраинское общество “Просвита” обратились к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой объявить 21 января Днем самопожертвования.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил народный депутат, член фракции БЮТ Павел МОВЧАН.

По его словам, такое предложение связано с 30-летием с момента самосожжения Олексы Гирныка возле могилы Тараса Шевченко на Чернечьей горе в Каневе. П.МОВЧАН напомнил, что таким способом О.Гирнык выразил протест против русификации Украины.

По словам народного депутата, с этой целью главе государства уже направлено соответствующее письмо. “Вполне логично, чтобы Президент Украины своим указом урегулировал этот вопрос”, - сказал он. Кроме того, по словам П.МОВЧАНА, «это не является большой проблемой, чтобы установить дополнительную выдающуюся дату в календаре».

Народный депутат также считает, что нынешняя власть, в частности Верховная Рада, должна сделать все, чтобы в максимально короткий срок прекратить последующую русификацию Украины. В частности, отметил он, необходимо принять закон о языках и закон о статусе украинского языка как государственного. “Необходимо сделать все, чтобы раз и навсегда прекратить деление Украины по языковому принципу”, - сказал П.МОВЧАН.

В свою очередь, член фракции БЮТ Юрий ГНАТКЕВИЧ отметил, что украинская власть должна занимать более европейскую позицию относительно функционирования украинского языка. По его словам, недопустимым является дальнейшее вмешательство других стран в языковую политику Украины. Ю.ГНАТКЕВИЧ напомнил, что Российская Федерация выразила свой протест против решения Конституционного Суда Украины относительно необходимости перевода или дублирования на украинский язык всех фильмов. “Власть должна стоять на принципах национального возрождения”, - подчеркнул депутат.

Справка УНИАН. О.Гирнык - украинский патриот из Калуша. В ночь с 21 на 22 января 1978 года, в преддверие 60-летия воссоединения (Злуки), которое 22 января отмечают как День Соборности Украины, он сжег себя на Чернечьей горе в Каневе, возле могилы Тараса Шевченко, в знак протеста против политики русификации Украины и украинцев. „Хай живе самостійна соборна Українська держава! Радянська, та не російська! Тільки в цей спосіб можна протестувати в Радянському Союзі,” - писалось на множестве листовок, рассыпанных по склонам Чернечьей горы.