На ICTV стартует телепроект Константина Стогния “Чрезвычайные новости”

Киев. 21 января. УНИАН. Сегодня на телеканале ICTV состоится премьера нового информационно-публицистического проекта журналиста Константина СТОГНИЯ “Чрезвычайные новости”.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По словам журналиста, в этой программе будет рассказываться обо всех чрезвычайных событиях, которые происходят в Украине и в мире. Под ее “прицелом” будут резонансные преступления, ДТП, катастрофы, теракты.

“Приметная черта “Чрезвычайных новостей” – не просто констатация фактов и перечень событий, а анализ ситуаций с позиции предотвращения таких случаев, а также советы телезрителям о том, как не стать жертвой в подобных ситуациях”, – заметил К.СТОГНИЙ.

Программа “Чрезвычайные новости” будет выходить в эфир каждый день по будням в 19.20.