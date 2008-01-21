Инцидент между Луценко и Черновецким дает повод представителям социума поступать подобным образом - главный психиатр Киева

Киев. 21 января. УНИАН. Главный психиатр г. Киева Вячеслав МИШИЕВ считает, что инцидент, который произошел между министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО и мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, может стать поводом для отдельных представителей украинского социума поступать подобным образом.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя инцидент между вышеуказанными должностными лицами, который произошел 18 января после заседания Совета национальной безопасности и обороны в Киеве. «С моей точки зрения, поступок, который мы рассматриваем - неблаговидный, это однозначно. …Такого рода поступки не украшают самих участников инцидента и Украину в целом. Это может иметь последствия для подчиненных и ряда обывателей», - сказал В.МИШИЕВ, добавив при этом, что «такого рода поступок может являться в каком-то роде фактором отпущения запрета, вседозволенности». При этом психиатр не исключил, что подобные поступки «могут тиражироваться, становиться копией».

Как пояснил В.МИШИЕВ, когда подобного рода должностные лица «позволяют себе такого рода поступки, они снимают запреты для определенных групп социума». На вопрос, под какой психиатрический термин могут попасть действия участников инцидента, главный психиатр Києва ответил: «Ставить клинично, использовать профессиональные термины в отношении либо обидчика, либо потерпевшего неэтично, тем более, что ни один из участников инцидента не обращался ко мне как к специалисту».

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции адвокат Дмитрий ДОРОФЕЕВ, анализируя эту ситуацию, не исключил, что «своим примером он (Ю.ЛУЦЕНКО – УНИАН) позволил подать пример простым гражданам». В тоже время он подчеркнул, что чиновники, несмотря ни на что, должны нести персональную ответственность за такие поступки.