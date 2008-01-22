“Ключ” В.Шкляра выдвинуто на соискание Шевченковской премии

24 января о 14.00 в помещении Национального союза писателей Украины (ул. Банковая, 2) состоится встреча известного украинского писателя Василя Шкляра с творческой интеллигенцией и журналистами по случаю седьмого издания романа «Ключ» и выдвижения его на соискание Национальной премии им. Т. Г. Шевченка.

Действительно, исключительная судьба выпала этому роману, который уже собрал целую коллекцию литературных наград. Это – гран-при «Золотий Бабай», премия журнала «Сучасність» за лучший роман года, премия журнала «Олигарх», международная премия конвента фантастов «Спираль веков». За несколько лет лишь в Украине «Ключ» выдержал семь изданий, что на фоне упадка отечественного книгоиздательства и книготорговли выдается, бесспорно, явлением феноменальным. Кроме того, роман в полном объеме печатался на страницах элитарного журнала «Сучасність», газет «Молодь України», «Киевские ведомости» (русскоязычная газета печатала «Ключ» на украинском (!) языке).

Уже через несколько месяцев после появления «Ключа» в Украине он увидел свет на болгарском языке в переводе известного интерпретатора украинской классики Пенки Киневой. Потом его перевел на шведский Ульф Сьер, впоследствии роман увидел мир на армянском языке в переводе Феликса Бахчиняна. Роман перевели и на русский, автору и переводчику выплатили гонорар, однако готовая книжка до сих пор лежит в московском издательстве, поскольку, по условиям автора и издательства «Кальвария» (которое сейчас владеет правами на роман), российский перевод запрещено ввозить на территорию Украины. И здесь уже запахло политикой…

Но, как бы ни было, само время сорвало из культового романа Василя Шкляра коммерчески привлекательные ярлыки детективного триллера, мистики, и его общественный резонанс подтвердил правильность утверждения Павла Загребельного о социальном содержании этого талантливого произведения. Произведения о сегодняшней Украине, как писал Константин Родык в журнале «Політика и культура», с ее многомерным и многовариантным бытием. Произведения, которое, по словам шевченковского лауреата Анатолия Димарова, в своем жанре не уступает лучшим образцам западной литературы. Произведения, как говорит сам автор, о нашей национальной боли.

Трудно сказать, как будет голосовать за этот роман Комитет по Шевченковской премии, но украинский читатель за него уже проголосовал. Своей кровной гривной. И это является самым существенным аргументом.

Пресс-служба НСПУ