Тендерная палата выявила нарушений на сумму более 100 млн. грн. при госзакупках металлопродукции

Киев. 22 января. УНИАН. Тендерная палата Украины исследовала 32 процедуры государственных закупок металлопродукции и выявила нарушения законодательства на более чем 100 млн. грн., из которых свыше 20 млн. грн. можно считать нанесением убытков государству.

Об этом сообщил вице-президент ТПУ Николай ТОВСТОНОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, большинство правонарушений, допущенных во время проведения госзакупок, являются однотипными и имеют системный характер.

При этом нарушения допускались на всех стадиях проведения процедур - начиная с объявления конкурса и заканчивая заключением договоров.

В частности, среди предприятий, которые проводили тендеры с нарушением, Н.ТОВСТОНОВСКИЙ назвал Государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», Государственное промышленное предприятие «Кривбасспромводопостачання», Государственное предприятие «Одесская железная дорога» и др.