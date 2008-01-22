Научные работники призывают украинцев взвешенно отнестись к празднованию 300-летия восстания под руководством Мазепы

Киев. 22 января. УНИАН. Научные работники призывают украинский политикум и общественность с пониманием отнестись к празднованию 300-летия восстания под руководством Ивана Мазепы.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили руководители Общественного комитета по празднованию 300-летия восстания за независимость Украины под руководством Ивана Мазепы и Полтавской битвы (1708-1709) Владимир ПАНЧЕНКО и Кирилл ГАЛУШКО.

Как подчеркивается в обращении, «Общественный комитет предостерегает от не взвешенного и спекулятивного празднования событий 300-летней давности и призывает все ветви украинской власти, политические партии и общественность к проявлению государственнической позиции и пониманию важности этой даты не только для настоящего, но и для будущего».

Как отметил В.ПАНЧЕНКО, он не исключает, что очередное празднований этих событий может стать очевидным поводом для нагнетания политических страстей, существует угроза многочисленных политиканских спекуляций на исторические темы, громких конъюнктурных заявлений и даже столкновений, «причем далеко не только словесных».

В свою очередь, почетный президент Киево-Могилянской академии Вячеслав БРЮХОВЕЦКИЙ отметил, что «все эти события (празднование) важны для беспристрастного отношения к нашей истории».

Говоря об И.Мазепе, он отметил, что это была «в действительности очень сложная фигура». При этом он объяснил, что это будет политика, «а политика никогда не бывает однозначной».

По словам В.БРЮХОВЕЦКОГО, общественный комитет и научные работники решили 15 октября провести международную конференцию, посвященную событиям, которые обсуждаются, в Киеве, а на второй день – в Полтаве.

Вместе с тем, профессор Юрий МЫЦИК, продолжая тему деятельности И.Мазепы, отметил, что «об этой личности накоплено много информации, чтобы опорочить этого человека».

Касаясь темы анафемы церкви относительно И.Мазепы, он заметил, «И.Мазепа был предан анафеме исключительно по соображениям политическим, а не церковным».

При этом Ю.МЫЦИК заметил, что УПЦ Киевского патриархата признает этот факт и, по его мнению, необходимо, чтобы в рамках годовщины в Украине была проведена панихида по И.Мазепе.

Участники пресс-конференции также сообщили, что все желающие узнать правду об И.Мазепе, могут обратиться на постоянно обновляемый Интернет-сайт: mazepa.name.