Wnet вводит в эксплуатацию второе киевское оптическое кольцо

Киев, 21 января 2008 года. Ведущий IP-оператор Украины Wnet объявляет о завершении строительства второго оптического кольца в Киеве, охватывающего 9 из 10 районов столицы.

Новая замкнутая цепь оптических соединений проходит как через Правый, так и через Левый берега столицы по маршруту: ул. Владимирская – ул. Островского – Московская площадь – ул. Тростянецкая – проспект Воссоединения – Левобережная площадь – ул. Маяковского – ул. Тимошенко – проспект Правды – Московский проспект – ул. Почайнинская – ул. Владимирская.

Кольцевая топология каналов призвана равномерно распределить нагрузку на сеть, обеспечить стабильность в её работе, повысить отказоустойчивость, гарантировать надежность функционирования всех точек присутствия – обрывы кабеля на одном из участков не нарушают работу сети в целом.

Трасса включает в себя 7 опорных точек присутствия, возможность включения в сеть предусмотрена в наиболее востребованных местах – это бизнес-сектора города и «спальные» районы столицы, где Wnet активно продвигает услуги под брендом ДОМОнет.

В ходе строительства нового кольца использовано современное телекоммуникационное оборудование Cisco и Juniper, что позволило достичь скорости передачи данных до 10 Гб/с, что в 100 раз превышает быстродействие обычной локальной сети.

Комментируя событие, руководитель группы компаний Wnet Алексей Клещевников заявил: «Данное оптическое кольцо создано с большим заделом на будущее – клиентам теперь доступны невиданные ранее скорости. Это особенно актуально для организаций, деятельность которых связана со значительным информационным обменом между подразделениями».

Коммерческий директор Сергей Ганичев отметил, что «достигнутая мощность каналов также позволит и далее развивать такие актуальные на сегодняшний день мультимедийные сервисы, как интернет-телевидение, видео по запросу и веб-трансляции».

На базе уже существующей сети и ещё одного, третьего кольца, строительство которого уже также находится на завершающей стадии, Wnet постепенно развивает городскую беспроводную сеть широкополосного доступа – бренд Wnet.WiFi. Стоит заметить, что ДОМОнет и Wnet.WiFi от Wnet являются конвергентными услугами. Это означает, что оплатив домашний интернет, клиент будет иметь возможность воспользоваться беспроводным интернет-подключением на тех же условиях, с той же скоростью, и наоборот.

На данный момент общая протяженность волоконно-оптической сети Wnet в Киеве составляет порядка 350 км, насчитывает более 20 опорных точек и порядка 200 точек присутствия.

Группа компаний Wnet является ведущим поставщиком IP-услуг на территории Украины. Под брендами Wnet, DOMOnet, Wnet.WiFi предоставляется полный спектр телекоммуникационных услуг высокоскоростного доступа в Интернет; местной, междугородней и международной телефонии; организации корпоративных сетей по Украине и дальнему зарубежью; видеоконференцсвязи и мультимедиа (лицензии АБ №222933, АБ №222932, АВ №120300, АВ №303462, АВ №303515, АВ №303730, АВ №193299) для более, чем 1000 корпоративных абонентов, провайдеров и операторов связи. За 8 лет работы на рынке построена разветвленная оптоволоконная сеть с более чем 500 точками подключения в Киеве и 20 регионах Украины. По результатам 2006 года Wnet стал победителем рейтинга «ТОП-100. Рейтинг лучших компаний Украины» в номинации «Интернет-провайдеры, телефония».