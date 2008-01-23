В Киеве затраты потребителя среднего класса выросли в 2007 году на 1,5 тыс. грн., зарплата - на 0,9 тыс. грн. – исследование

Киев. 23 января. УНИАН. В 2007 году затраты киевлян росли быстрее, чем доходы. Так, потребительская корзина представителя среднего класса г. Киева подорожала на 1,5 тыс. грн. (до 7,5 тыс. грн), при этом зарплата работающих специалистов в среднем увеличилась на 0,9 тыс. грн. Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН главный редактор журнала «Деньги» Александр КРАМАРЕНКО, к такому выводу пришли специалисты издания, сравнив годовые результаты собственных независимых расчетов индекса роста потребительских цен и зарплат в столице. По его словам, издание анализировало структуру потребления и заработок самого платежеспособного слоя столичных жителей - людей с личным доходом от 6 тыс. грн. в месяц, то есть ядра среднего класса.

Как сообщил А.КРАМАРЕНКО, в целом к среднему классу издание причислило жителей столицы с месячным доходом от 800 долл., при этом ядром среднего класса столицы являются люди с заработком 1,2-1,5 тыс. долл. в месяц. По его мнению, 30-35% жителей столицы можно отнести к среднему классу. По информации А.КРАМАРЕНКО, индекс инфляции журнала «Деньги» в 2007 году для вышеупомянутой группы жителей столицы составил 26% против официального индекса инфляции, обнародованного Госкомстатом, на уровне 16,6%. Основной причиной, по которой показатели отличаются, является то, что «Деньги» учитывают конкретный перечень товаров и услуг, которые потребляет хорошо зарабатывающий житель большого города. В то время как официальные органы статистики учитывают абсолютно все цены по стране и рассматривают другую корзину товаров и услуг. По данным журнала «Деньги», больше всего - на 32,5% - в 2007 подорожали услуги. Продукты стали дороже на 21,54%, промтовары - на 20,3%. По прогнозам издания, в 2008 году потребительская корзина среднего класса подорожает, как минимум, на 15-16%. Индекс зарплат журнала «Деньги» по итогам 2007 года составил 23,7%. Для расчета издание использовало данные по корзине из 10 наиболее востребованных в Киеве профессий. Как сообщил А.КРАМАРЕНКО, в список вошли IT-специалисты, менеджеры по продажам, экономисты, инженеры, бухгалтеры, секретари, торговые представители, маркетологи, логисты и HR-специалисты. Зарплаты росли из-за инфляции в целом и значительного удорожания аренды жилья, в частности. А.КРАМАРЕНКО отметил, что наивысший рост зарплат в 2007 году был у менеджеров по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) - им стали предлагать почти на 56% больше. Отстали от среднерыночных темпы роста зарплат у маркетологов, специалистов по PR, HR-специалистов, бухгалтеров, аудиторов, экономистов и финансовых работников.

«Несмотря на то, что цены в 2007 году шли впереди зарплат, у квалифицированных специалистов есть повод для оптимизма, - считает главный редактор журнала «Деньги». - За год подорожали абсолютно все специалисты, некоторые - более чем на 50%. По нашим прогнозам, в 2008 рост зарплат продолжится и будет соизмерим с темпами роста потребительских цен».