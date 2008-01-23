Фонд “Диалог для развития демократии” собирается вести наблюдение за ходом парламентских выборов в Грузии

Киев. 23 января. УНИАН. Международный европейский фонд “Диалог для развития демократии” намерен наблюдать за ходом предстоящих парламентских выборов в Грузии.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН директор международного департамента фонда Леонид МАРКУСИК.

“На предстоящих парламентских выборах мы также будем в Грузии”, - заверил он.

В свою очередь соучредитель фонда Иван ШЕРСТЮК сообщил, что для наблюдения за досрочными президентскими выборами в Грузии 5 января и проведения экзит-пола их пригласил грузинский телеканал “Имеди”. Был подписан договор о проведении экзит-пола и социальных исследований.

“К сожалению, телеканал был закрыт, и нам как партнеру пришлось взять на себя инициативу проведения наших исследований и продолжения партнерского проекта”, - сказал И.ШЕРСТЮК.

По его словам, для представителей фонда было странным негативное отношение к работе миссии на государственных телеканалах Грузии.

“Нам было горько, что информация подавалась без всяких комментариев, без освещения нашей пресс-конференции, как они говорили, “проходимцев”. Мы не имели возможности опровергнуть, поскольку наше медийное пространство было закрытым”, - сказал И.ШЕРСТЮК.

Он отметил, что главной целью фонда является предоставление независимой экспертной оценки о выборах в любой стране постсоветского пространства.

Отвечая на вопрос, какие социологические фирмы помогали фонду проводить экзит-пол, И.ШЕРСТЮК сообщил, что партнеры из “Имеди” имели своих социологических партнеров. “Из-за того что “Имеди” был дважды закрыт, наши коллеги – социологи - попросили их не называть, опасаясь, с учетом результатам выборов, потерять свой бизнес, свою работу”, - сказал он.

Как сообщил И.ШЕРСТЮК, фонд был создан в Польше в сентябре 2006 года. По его словам, он объединил ведущих, достаточно перспективных деятелей, которые имели опыт международного наблюдения за выборами в странах постсоветского пространства.

“Идея фонда заключается в том, чтобы как миссия независимых международных журналистов-экспертов, аккредитованных в качестве международных наблюдателей в странах постсоветского пространства, давать независимую экспертную оценку о выборах”, - отметил И.ШЕРСТЮК.