Организаторы концертов протестуют против увеличения налога на гастроли зарубежных артистов
Киев. 24 января. УНИАН. Организаторы концертов протестуют против увеличения налога на гастроли зарубежных артистов, которое инициируют народные депутаты.
Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил руководитель компании «Еврошоу», которая на протяжении 20 лет организует концерты зарубежных артистов в Украине, Сергей ГАЛУЗИН.
С.ГАЛУЗИН напомнил, что группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О гастрольных мероприятиях в Украине» (относительно ставки сбора за проведение гастрольных мероприятий и целевого использования поступлений от сбора).
С.ГАЛУЗИН отмечает, что в соответствии с инициированными изменениями к Закону Украины «О гастрольных мероприятиях в Украине», предлагается увеличить процентную ставку с концертов зарубежных артистов с трех процентов (которая существует на данный момент и также касается отечественных артистов) до двадцати процентов.
Руководитель «Еврошоу» обращает внимание, что этот налог будут вынуждены платить граждане Украины в виде повышенной цены на билеты, потому что ни один артист не уменьшит свой гонорарный фонд, а «мировые звезды вообще будут обходить нашу страну».
С.ГАЛУЗИН добавил, что депутаты, которые инициируют данный законопроект, ссылаются на европейскую практику, но, по его словам, такой практики в Европе нет и вообще нет ни одного налога на посещение концертов.
Организатор концертов также отмечает, что увеличение налога для концертов с участием зарубежных исполнителей вообще создает условия для разрушения музыкального рынка Украины, который только начал нормализоваться.
Присутствующий на пресс-конференции представитель агентства «Аншлаг» Олег КОВАЛЕВСКИЙ заметил, что специалисты, имеющие огромный опыт в этой сфере, готовы предложить свои услуги для создания настоящего европейского законодательного поля на музыкальном рынке Украины.
Как сообщал УНИАН, народный депутат из фракции “НУ-НС”, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО инициировал принятие в Верховной Раде Украины законопроекта “О внесении изменений в Закон Украины “О гастрольных мероприятиях в Украине”. Законопроектом предусмотрено увеличение с 3% до 20% ставки сбора для гастрольных мероприятий с участием зарубежных исполнителей. Ю.КОСТЕНКО отметил, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, “украинский исполнитель платит 18% доходов, полученных во время каждого концерта”.
Ю.КОСТЕНКО также сообщил, что, по данным профильного комитета парламента Украины, в частности, в один из предыдущих годов зарубежными гастролерами из Украины было вывезено 400 миллионов гривень.