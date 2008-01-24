Третейский суд при ВГО «Народне судочинство» заявляет о готовности рассудить Луценка и Черновецкого

Киев. 24 января. УНИАН. Постоянно действующий третейский суд при Всеукраинской общественной организации «Народне судочинство» готов рассудить министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКА и мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель ВГО «Народне судочинство», третейский судья Владимир ГРИЦЕНКО.

«При нашей общественной организации создан третейский суд, - отметил В.ГРИЦЕНКО. - Мы предлагаем, чтобы обе стороны обратились к нему с исками. При этом обязуемся всем составом суда рассмотреть это дело - в присутствии общественности, представителей партий, СМИ в любом удобном для обеих сторон месте. Гарантируем, что дело будет рассмотрено объективно и по закону. Наши судьи не находятся под давлением власти, хотя бы потому, что наших судей избирает общественность».

В.ГРИЦЕНКО заявил что, если стороны предоставят все документы вовремя, третейский суд может рассмотреть этот вопрос за один день в присутствии прессы. (Как известно, решение третейского суда, согласно закону о третейском суде, является обязательным для обеих сторон конфликта. Если же какая-либо из сторон конфликта откажется выполнять это решение, по закону Украины о третейских судах такое решение будет выполнять в принудительном порядке уже исполнительная служба).

В свою очередь лидер «Форуму порятунку Києва» Виталий КОМОВ, принимавший участие в пресс-конференции, сообщил, что "с понедельника мы собираем подписи киевлян за отставку ЛУЦЕНКА. За три дня собрали около 15 тысяч подписей».

Лидер «Форуму порятунку Києва» считает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО должен отправить Ю.ЛУЦЕНКО в отставку. В то же время, по его мнению, «если бы ЛУЦЕНКО сам ушел со своей должности, это значительно подняло бы его рейтинг, и это было бы по-мужски и совершенно справедливо».

В.КОМОВ акцентировал внимание также на недостатках партийной избирательной системы, нанесшей, по его словам, колоссальный урон для местного самоуправления. «До тех пор, пока местные органы власти не будут иметь реальной власти на местах, будет продолжаться, в том числе и в Киеве, вакханалия с землей и имуществом», - считает В.КОМОВ. По его мнению, на сегодняшний день выход для Украины - развивать местное самоуправление.

Продолжая поднятую тему конфликта, В.ГРИЦЕНКО отметил, что не знает ни одного случая в новейшей истории, где в развитом государстве мог произойти подобный конфликт. «В любом европейском государстве это привело бы к отстранению министра, а может быть, ушел бы в отставку и весь Кабмин, - указал В.ГРИЦЕНКО. - Мы считаем, что в демократическом государстве такие события не должны происходить. Если же происходят, должностные лица должны уходить с занимаемых должностей. Вместе с тем, поскольку Украина далека от развитой демократии, мы видим на улицах Киева акции протеста. Выходят люди, общественные организации, требуя снятия министра внутренних дел».

Впрочем, по мнению В.ГРИЦЕНКО, перспективы судебного процесса по данной ситуации нет, поскольку судьи, которых назначает Президент, будут бояться рассматривать подобную жалобу.