Костенко прогнозирует продолжение блокирования парламентским меньшинством работы ВР в пятницу

Киев. 24 января. УНИАН. Лидер Украинской народной партии, народный депутат Юрий КОСТЕНКО прогнозирует продолжение блокирования работы Верховной Рады со стороны парламентского меньшинства в пятницу.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Ю.КОСТЕНКО, оппозиция будет использовать “тему Луценко” и утром трибуна опять будет заблокирована. По мнению лидера УНП, для разблокирования работы парламента скорее всего опять необходимо будет прибегать к проведению консультаций с целью поиска компромисса между политическими силами. При этом Ю.КОСТЕНКО заметил, что в перспективе одним из вариантов налаживания работы ВР является принятие изменений к Регламенту или специальному закону, который бы четко очертил права и обязанности парламентской оппозиции.

Отвечая на вопрос журналистов относительно того, удастся ли завтра парламенту принять хотя бы какие-то из запланированных законопроектов, Ю.КОСТЕНКО ответил, что надеется, что ВР сможет принять некоторые решения. В частности, говоря о законе относительно отмены депутатской неприкосновенности лидер УНП считает, что депутаты в состоянии завтра собрать необходимые 226 голосов, чтобы уже завтра начать процедуру и поддержать данный законопроект. Вместе с тем Ю.КОСТЕНКО не верит в возможность принятия такой редакции, которая бы отменяла неприкосновенность также и для Президента и судей.