СевГОК и ЦГОК в 2007 году внесли в бюджет более миллиарда гривен

На полмиллиарда больше, чем в 2006 году, заплатили в бюджеты всех уровней в минувшем году ОАО «Северный горно-обогатительный комбинат» и ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат». Об этом журналистам сообщил почетный президент СевГОКа и ЦГОКа (г.Кривой Рог) Александр Вилкул на пресс-конференции. Всего в 2007 году в бюджетную корзину оба комбината внесли 1 160,1 млн. грн. и имеют самую высокую налоговую нагрузку в горно-металлургическом комплексе Украины.

При этом чистая прибыль СевГОКа и ЦГОКа составила 2 458,8 млн. грн., что на 1388,7 млн. грн. больше чем в 2006 г.

«Комбинаты в 2007 году еще раз подтвердили свой статус лидеров отрасли в производстве, социальной сфере и как добросовестных налогоплательщиков», - заявил А. Вилкул.

В прошлом году коэффициент налоговой нагрузки, рассчитанной по методике Государственной налоговой администрации Украины (отношение начисленного налога на прибыль к валовому доходу от всех видов деятельности), на Северный и Центральный ГОКи, составил 6,4 на ЦГОКе и 7,43 СевГОКе, что выше среднего показателя для предприятий ГМК Украины в два раза.

Доля отчислений налога на прибыль ОАО «СевГОК», ОАО «ЦГОК» в целом по городу Кривому Рогу составила 24,25%. Доля предприятий в общем показателе отчислений налога на прибыль в Днепропетровской области составила 14,5%.

В 2007 году средняя заработная плата работников ЦГОКа и СевГОКа выросла на 402 грн. или на 23%, составив 2182 грн.

Численность рабочих мест на комбинатах возросла в 2007 году на 2974 по сравнению с 2004 годом и составила 20691 человек.

Справка:

Группа Метинвест является региональным лидером в ГМК и одним из ведущих мировых игроков в черной металлургии. Предприятия Группы производят 10,5 миллионов тонн стали, более 39 миллионов тонн железорудного сырья, не только полностью обеспечивая собственные потребности, но и являясь ключевым поставщиком для других украинских металлургов.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» - управляющая компания Группы Метинвест. Собственниками ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» являются голландская компания Metinvest B.V. (51,15%) и ЗАО СКМ (48,85%). 75% Metinvest B.V принадлежит SCM Limited (Кипр), дочерней компании ЗАО «СКМ», еще 25% - компании Smart N.V.. 90% акций ЗАО «СКМ» принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. Smart N.V. (Нидерланды) является холдинговой компанией бизнес-группы Вадима Новинского.

Северный горно-обогатительный комбинат – сложный промышленный комплекс, который специализируется на добыче, переработке и выпуске железорудного сырья для черной металлургической промышленности – окатышей и железорудного концентрата.

В 2007 г. СевГОК увеличил производство концентрата на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 13 396,3 тыс. тонн, производство окатыша увеличил на 9,4% до 11 066,2 тыс. тонн.

Центральный горно-обогатительный комбинат – сложный промышленный комплекс, который специализируется на добыче, переработке и выпуске железорудного сырья для черной металлургической промышленности – окатышей и железорудного концентрата.

В 2007 г. ЦГОК увеличил производство концентрата на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 5 941,3 тыс. тонн, производство окатыша увеличил на 1,1% до 2 241,4 тыс. тонн.

Центральный ГОК, Северный ГОК входит в Группу Метинвест.