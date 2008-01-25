Тендерная палата заявляет, что чиновники Днепропетровской области грубо нарушают законодательство о госзакупках

Киев. 25 января. УНИАН. В Тендерной палате Украины заявляют, что чиновники Днепропетровской области грубо нарушают законодательство о проведении государственных закупок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-президент ТПУ Николай ТОВСТОНОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, по результатам проверок 9-ти процедур госзакупок в Днепропетровской области ТПУ обнаружила, что 12,5 млн. грн. были использованы с грубым нарушением законов, причем убытками, нанесенными государству, можно считать 1,3 млн. грн. или 11% от общей суммы.

Н.ТОВСТОНОВСКИЙ отметил, что зачастую в области проводятся фиктивные тендеры, завышается цена товара, в конкурсах участвуют связанные между собой субъекты.

Вице-президент ТПУ сообщил, что нарушения закона были выявлены при проведении госзакупок Днепропетровским областным управлением ЖКХ в гг. Желтые Воды, Кривой Рог, Первомайск.

Также, по данным ТПУ, при проведении закупок медицинского оборудования выявлены нарушения закона о госзакупках Днепропетровской областной клинической больницей, Синельниковской и Пятихатской центральными больницами и др.