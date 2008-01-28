Правозащитники обвиняют Луценко в незаконном задержании российского оппозиционера Гангана

Киев. 25 января. УНИАН. Правозащитники обвиняют министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО в незаконном задержании правоохранительными органами российского оппозиционера Михаила ГАНГАНА.

Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, журналист Владимир БОЙКО заявил, что по личному приказу Ю.ЛУЦЕНКО стражи порядка пытались выдать М.ГАНГАНА Российской Федерации, и это при том, что никаких официальных запросов со стороны России относительно оппозиционера не поступало.

“Таким образом, Ю.ЛУЦЕНКО хотел сделать новогодний подарок губернатору Самарской области, который пожелал задержать российского оппозиционера”, – сказал Ю.БОЙКО.

Он также считает, что Ю.ЛУЦЕНКО виноват в том, что М.ГАНГАНА незаконно на протяжении трех недель держали под арестом, так и не выдвинув против него никаких обвинений.

В.БОЙКО подчеркнул, что это является грубым нарушение прав человека, и из-за подобных действий милиции ежедневно в Украине страдают десятки тысяч людей.

Журналист сообщил, что намерен обратиться в Генеральную прокуратуру с представлением о возбуждении уголовного дела против Ю.ЛУЦЕНКО за то, что тот отдавал преступные приказы.

В свою очередь, винницкий правозащитник Дмитрий ГРОЙСМАН призвал Верховную Раду создать временную следственную комиссию с целью выяснения всех обстоятельств задержания М.ГАНГАНА.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря в 2007 г. работники УБОП Управления МВД в Винницкой области задержали российского оппозиционера М.ГАНГАНА, который был объявлен РФ в международный розыск через каналы Интерпола. 2 января в 2008 г. Замостянский райсуд Винницы дал согласие на временный арест М.ГАНГАНА сроком на 40 суток.

Украинские правозащитники и ведущие оппозиционные политики России призвали украинскую власть отказать России в экстрадиции М.ГАНГАНА и предоставить ему статус беженца. 10 декабря М.ГАНГАН обратился в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев с заявлением о предоставлении ему статуса беженца в Украине.

23 января Замостянский районный суд Винницы отказал УБОП УМВД в Винницкой области в предоставлении согласия на временный арест сроком на 40 суток М.ГАНГАНА.

Кроме того, суд поддержал требование М.ГАНГАНА и вынес отдельное решение, которым обязал прокуратуру Винницкой области провести проверку действий сотрудников УБОП Украины в Винницкой области на предмет наличия в них состава служебных преступлений в отношении российского искателя убежища.

По информации Винницкой правозащитной группы, двадцатиоднолетний член запрещенной в России Национал-большевистской партии (НБП) Михаил ГАНГАН “является очень известной фигурой российского движения политического ненасильственного сопротивления режиму власти, возглавляемой Владимиром ПУТИНЫМ. За организацию и активное участие в акциях гражданского неповиновения он неоднократно был подвержен репрессиям в виде привлечения к ответственности по сфабрикованным делам об административных правонарушениях, а в 2006 году М.ГАНГАН в ходе известного в России «Дела тридцати девяти» был приговорен к трем годам лишения свободы условно за участие в акции протеста в Приемной Президента РФ”.