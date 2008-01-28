Киев. 25 января. УНИАН. Представители общественности обеспокоены низким уровнем пропаганды творчества Василия Стуса в Украине.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН, где речь шла о причинах переноса вечера памяти по случаю 70-летия Василия Стуса, сообщил главный редактор журнала «Київська Русь», сын поэта Дмитрий СТУС.

Он заметил, в Украине не ведется системной работы для улучшения положения в культурной сфере, в книжных магазинах практически нет книг В.Стуса, во многих библиотеках до сих пор читают его произведения по журнальным публикациям 90-х годов ХХ века.

В такой ситуации, по мнению организаторов вечера памяти В.Стуса, провести мероприятие – значит, признать, что все в порядке, и опять спрятать проблему за пафосными лозунгами.

По словам, Д.СТУСА, Василий ВОВКУН стал первым министром культуры, которому хватило смелости отменить свой же приказ о проведении вечера памяти в январе 2008 года и перенести мероприятие на осень с целью провести системную работу по популяризации творчества В.Стуса в течение года.

Д.СТУС сообщил, что вечер памяти В.Стуса планируют провести в сентябре (к годовщине смерти поэта) или в ноябре (к годовщине его перезахоронения).

По его словам, на этом мероприятии, кроме почтения памяти поэта, общественность будет проинформирована о проведенной в течение года работе по пропаганде творчества поэта, правозащитника и диссидента, который трагически погиб в советском лагере для политзаключенных.

Также Д.СТУС отметил, что с 4 февраля начинает работать веб-ресурс WWW.STUS.NET.UA, который будет информировать общественность о творчестве Василия Стуса. На нем, по словам сына поэта, будет объявлен конкретный план мероприятий по почтению памяти В.Стуса, будет сообщаться о состоянии выполнения этого плана.