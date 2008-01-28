ФК «Арсенал» призывает киевские власти выделить ему земельный участок для строительства стадиона

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил президент клуба Вадим РАБИНОВИЧ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, «Арсенал» получил уведомление о том, что клуб «Динамо» больше не может сдавать ему в аренду стадион «Динамо». В.РАБИНОВИЧ выразил надежду, что президент ФК «Динамо» Игорь СУРКИС все же пересмотрит свое решение, но в ближайшее время «Арсенал» не может рассчитывать на использование газона ФК «Динамо».

Учитывая сложившуюся ситуацию, «Арсенал», по словам В.РАБИНОВИЧА, обратился к мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с просьбой выделить клубу участок земли для постройки нового стадиона. «Мы надеемся, что на планете Киев найдется лоскуток земли для «Арсенала», - сказал В.РАБИНОВИЧ.

Президент «Арсенала» подчеркнул, что клуб готов построить стадион и всю необходимую инфраструктуру за собственные деньги и нуждается лишь в участке земли. Он добавил, что такое предложение является выгодным для Киева, поскольку новую арену также можно будет использовать для проведения матчей финальной части чемпионата Европы 2012 года.

В.РАБИНОВИЧ также сообщил, что «Арсенал» начинает проект по обустройству детских футбольных площадок в Киеве. Он сказал, что всего будет построено 840 футбольных площадок во дворах разных районов Киева. По словам президента «Арсенала», за каждым условным районов будет закреплен один игрок команды, который обязан будет в определенное время объезжать его и играть в футбол с детьми на новых площадках.

Также В.РАБИНОВИЧ пообещал организовать в Киеве дворовой турнир по футболу. По его словам, все это делается для популяризации футбола и команды «Арсенал». «Убежден, что таким образом мы вырастим новых Шевченко, Блохиных и Заваровых», - сказал президент «Арсенала».