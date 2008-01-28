Депутаты Олийнык и Грицак предлагают усилить общественный контроль за деятельностью правоохранительных органов

Киев. 28 января. УНИАН. Народные депутаты Святослав ОЛИЙНЫК (БЮТ) и Василий ГРИЦАК (Партия регионов) зарегистрировали в Верховной Раде два законопроекта, которыми предусмотрено определить ряд приоритетов работы правоохранительных органов и усилить путем подотчетности общественный контроль над ними.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутаты заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам В.ГРИЦАКА, принятие одного из законопроектов позволит объективно оценивать работу правоохранительных органов, опираясь не только на статистические показатели, а непосредственно на результат.

Как отметил В.ГРИЦАК, "современная система отчетности правоохранительных органов, которая базируется на количественных показателях, порождает абсурдную практику, когда вместо расследования конкретных преступлений работники милиции и прокуратуры занимаются "рисованием" своих бесконечных отчетов".

По убеждению авторов законопроекта, для того чтобы избавится от такой практики, правоохранительные органы как минимум дважды в год должны отчитываться о своей работе перед местными или центральными советами при участии СМИ. При этом В.ГРИЦАК подчеркнул, что такая форма отчетности совсем не будет означать, что правоохранительные органы должны подчиняться местным органам власти. "Речь идет о том, что райсовет будет использоваться как площадка для отчета", - отметил он.

В свою очередь С.ОЛИЙНЫК сообщил, что другим законопроектом предусматривается определить приоритеты деятельности правоохранительных органов. Среди них - защита жизни, здоровья, чести, достоинства человека; законность использования бюджетных средств; обеспечение интересов территориальных общин в процессе реализации права коммунальной собственности и выделения земель; охрана труда.

Комментируя эти предложения, В.ГРИЦАК высказал мнение, что их утверждение парламентом необходимо, в частности, потому, что сегодня в Украине сложилось так, что "человека нужно защищать от попустительства государства, чиновников, которые часто доводят людей до моральных пыток" своими поступками.

Отвечая на вопрос журналистов, С.ОЛИЙНЫК отметил, что предложения глобальных изменений в деятельности правоохранительных органов растянуты во времени, а их законопроекты предлагают улучшение деятельности силовых структур "на базе того, что есть".