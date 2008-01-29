”Власть и бизнес: углубление диалога”

Киев. 29 января. УНИАН. Требование местных властей и других контролирующих органов к предпринимателям о необходимости получать разрешение на размещение объекта торговли является незаконным.

Это подчеркнул председатель Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Украины Константин ВАЩЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что получение этого документа не предусмотрено ни одним законодательным актом, а также противоречит Закону «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности».

По словам К.ВАЩЕНКО, большинство положений этого закона на сегодняшний день не реализованы. «Я скажу больше, многие разрешительные органы открыто саботируют выполнение этого закона», - подчеркнул он.

Как сказал К.ВАЩЕНКО, уже есть случаи, когда в судах были доказаны неправомерные действия, в нарушение данного закона, в отношении предпринимателей.

Как сообщал УНИАН, с 5 октября 2006 года в силу вступила норма Закона «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», согласно которой требование к предпринимателям о получении разрешительных документов, не предусмотренных этим законом является противоправным.

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Украины выступает за возвращение распространения действия Закона «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» на Государственную налоговую администрацию.

«В прошлом правительству удалось отстоять позицию, что никто не должен быть вне закона, но при принятии бюджета на 2008 год, который принимался спешно и в достаточно сжатые сроки, к сожалению, норма о том, что действие закона не распространяется на налоговую администрацию, была принята, - сказал К.ВАЩЕНКО. - Это сформировало достаточно негативный резонанс в предпринимательской среде. Я думаю, что это не принципиальная позиция премьер-министра, руководства правительства. Это, скорее, рудимент позиции ГНАУ, Минфина, которые, пользуясь сжатостью сроков, необходимых для принятия бюджета, «протянули» те нормы, которые им интересны».

По словам К.ВАЩЕНКО, закон фактически ломал систему проверок налоговиков, когда они “практически действовали бесконтрольно”.

Как сообщал УНИАН, Закона «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» вступил в действие с 26 декабря 2007 года.

В этот документ Законом «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» были внесены изменения, в соответствии с которыми действие закона о надзоре не будет распространяться на отношения, которые возникают во время осуществления мероприятий по контролю соблюдения налогового законодательства.

Госкомпредпринимательства инициирует введение уголовной ответственности за принуждение предпринимателей к спонсорской и благотворительной помощи.

«Мы хотим, чтобы за это была установлена криминальная ответственность, и тогда чиновник десять раз подумает, прежде чем предлагать предпринимателю осуществлять подобного рода платежи», - сказал К.ВАЩЕНКО.

По его словам, Комитет подготовил законопроект о внесении соответствующих изменений в статью 206 Уголовного кодекса Украины, где речь идет об препятствовании законной предпринимательской деятельности.